Dalla cattura del carbonio a biogas e idrogeno: per emissioni-zero servono tutte le tecnologie

Per accelerare la decarbonizzazione a livello europeo occorre una strategia basata sulla neutralità tecnologica che prevede l’impiego complementare di tutte le tecnologie oggi disponibili per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di CO2 e di limitare l’aumento della temperatura a solo +1,5 gradi centigradi rispetto al periodo pre-industriale. È quanto sostiene un rapporto di The European House Ambrosetti ed Eni dal titolo, “Proposta di piano per una tecnologia a zero emissioni”.

Impiego di tutte le tecnologie

Il principio di neutralità tecnologica indica la neutralità delle scelte politiche rispetto alle diverse tecnologie, a parità di risultato. In campo ambientale, significa che le politiche non si concentrano solo su alcune tecnologie per la decarbonizzazione - come le rinnovabili o l’auto elettrica - ma prendono in considerazione tutte le tecnologie utilizzabili, come biomasse, biocarburanti, idrogeno, cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (Ccus).

La mappa delle tecnologie

L’analisi di Ambrosetti ed Eni ha mappato 100 tecnologie che possono essere utilizzate per ridurre le emissioni entro il 2050. Quelle che porteranno il maggior contributo saranno l’elettrificazione col 22%, eolico e solare col 21%, cattura stoccaggio e riutilizzo di CO2 (Cccus) e Carbon Dioxide Removal (Cdr, tecnologia che permette di togliere l’anidride carbonica dall’atmosfera una volta che è stata prodotta ed emessa in aria) con il 14%, mentre idrogeno e bioenergia possono contribuire rispettivamente per l’8% e il 7%.

Accesso ai materiali area di rischio

Secondo Ambrosetti ed Eni, la dipendenza tecnologica deve essere considerata come la dipendenza energetica. L’accesso ai materiali e alle terre rare si sta rivelando la vera area di rischio per la transizione energetica europea. Si prevede che entro il 2030 la domanda di importazioni di componenti per i pannelli fotovoltaici aumenterà di 7 volte, quella di fuel cell per l’idrogeno di 47 volte e quella di componenti per le turbine eoliche di 44 volte.

Emissioni energetiche e non

La ricerca ritiene necessario lavorare sia sulle emissioni energetiche sia su quelle non energetiche, concentrandosi sui settori in cui è più complesso ridurle, come i trasporti pesanti e la produzione di energia. La maggior parte delle emissioni (72%) è generata dai combustibili fossili per la generazione di energia, ma le emissioni non energetiche rappresentano il 28% delle emissioni nell’Ue. Per ottenere una completa decarbonizzazione è necessario intervenire su entrambe le componenti.