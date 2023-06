Dalla certificazione di parità al welfare, tutte le misure per un’Italia più equa

Dati confermati da Francesca Nanni, procuratore generale presso la Corte di appello di Milano per quanto riguarda la magistratura: «Tra i magistrati in ruolo, il 27% circa dei direttivi, il 45% circa dei semidirettivi e il 58% dei magistrati con funzioni ordinarie erano donne».

Oggi però ci sono gli strumenti per una «rivoluzione possibile», che combinano l’impegno del governo e delle imprese verso nuove forme organizzative più eque ed inclusive. «La certificazione di genere è uno strumento fondamentale affinché il sistema economico italiano e il mondo del lavoro diventino un luogo più inclusivo, più equo e anche con una redditività più sostenibile. Inoltre, incentivare l’equilibrio di genere garantisce, oltre ai vantaggi economici diretti ed indiretti, una serie di benefici intangibili, tra i quali la spinta all’innovazione e una crescita della reputazione nel mercato» ha spiegato ieri Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, una delle quattro top manager intervistate nel libro, che ha anche ricordato: «Per questo sono molto orgogliosa che il Gruppo 24 Ore abbia ottenuto la certificazione di genere lo scorso dicembre come prima media company italiana, facendo anche da apripista per le aziende del settore».

Per questo è stata importante la conferma, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, del sistema premiale per le aziende certificate: «Una norma ad hoc che obbliga le stazioni appaltanti a prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere – ha sottolineato l’avvocata Andrea Catizone –. Si tratta di una vera rivoluzione culturale sulla sostenibilità sociale, la S delle ESG, che si traduce in vantaggi misurabili senza che siano un costo, ma un investimento

per ogni soggetto coinvolto».

Perseveranza e decisioni meritocratiche, libere da stereotipi, i due spunti lanciati in conclusione da Giuseppina di Foggia, amministratrice delegata e direttrice generale Terna: «Voglio sottolineare due aspetti: il primo riguarda i ragazzi e le ragazze che stanno lavorando o che si apprestano a lavorare. Il mio invito è di non soffermarsi sulle delusioni, sui pregiudizi o sulle difficoltà che sicuramente possono incontrare ma piuttosto concentrarsi su quelli che sono gli obiettivi, continuando ad impegnarsi e a studiare. Il secondo punto riguarda noi che siamo in posizioni apicali e che possiamo spesso decidere. È importante che le nostre decisioni siano basate soprattutto sul merito. Sono convinta che così facendo si possano risolvere più agevolmente molti problemi come l’inclusione e non soltanto l’inclusione di genere ma anche l’inclusione legata ad esempio alla provenienza piuttosto che all’età».

L’emergenza è ormai riconosciuta, gli strumenti per affrontarla ora ci sono non resta che fare ognuno la propria parte.