Dalla Chiesa ai medici, tutti gli appelli affinché Draghi resti

Dai sindaci alla Chiesa, nei giorni che precedono il mercoledì che deciderà definitivamente il futuro del Governo cresce la mobilitazione perché vada avanti. Anche il mondo dell'associazionismo lancia in queste ore un appello «affinché venga scongiurata una crisi». Esprimendo «profonda e sincera preoccupazione», si sottolinea che «la drammaticità del momento e le tante domande di dignità della società non abbiano bisogno di una crisi perché ne uscirebbero ancora più compromesse». Il documento è firmato da Acli, Arci, Azione Cattolica, Confcooperative, Cnca, Fuci, Gruppo Abele, Legambiente, Legacoop Sociali, Libera, Meic, Movimento Politico per l’Unità, ed è aperto ad altre sottoscrizioni.

La moral suasion del mondo cattolico

La Chiesa chiama la politica italiana alla «responsabilità». È la parola che ricorre nei commenti dal mondo cattolico che vedono nell’apertura della crisi politica uno “schiaffo” non solo al premier Mario Draghi ma anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I cattolici chiedono responsabilità perché il Paese deve affrontare una serie di crisi che nei mesi si sono sommate e ora il disagio di chi non arriverà a pagare bollette o a riempire il carrello della spesa rischia di esplodere. «Prendetevi, per piacere, qualche tempo. Non per compiacere chi vuole (solo strumentalmente) ritardare le elezioni. Ma per darsi il tempo per riorganizzare decentemente la proposta politica» è l'appello arrivato dalle colonne di Avvenire.

Una posizione che segue le sollecitazioni dei giorni scorsi arrivate dal presidente dei vescovi, il cardinale Matteo Zuppi, e il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Sulla stesa linea d’onda padre Francesco Occhetta, gesuita, esperto di politica italiana e promotore di Comunità di Connessioni, un think-tank che coinvolge anche i giovani sui temi chiave, dalla politica all’economia, dalla giustizia alle risposte per le emergenze ambientali. La politica italiana è chiamata ad una assunzione di «responsabilità», sottolinea padre Occhetta per il quale «la scelta politica di Conte rappresenta uno “scacco al Re” al presidente Mattarella». Per il direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, «ha fatto bene Mattarella a respingere le dimissioni di Draghi. L’ipotesi di ricomposizione del rapporto fiduciario nella maggioranza è realistica. I motivi della nascita dell’attuale governo, considerando anche il contesto internazionale, restano ancora validi».

Mille sindaci pro Draghi

Mille primi cittadini sono scesi in campo per provare a trattenere Mario Draghi sulla poltrona di Palazzo Chigi. L’appello ad andare avanti, nato sabato 16 luglio tramite una lettera aperta al presidente del Consiglio su iniziativa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, è presto diventato il caso che ha acceso le rimostranze dell’opposizione. A dire il vero non sono pochi nel centrodestra i sindaci che condividono la richiesta di permanenza dell’ex guida della Banca centrale europea alla guida del Consiglio dei ministri, come sottolinea lo stesso Nardella. «Mi dispiace che Meloni non noti che tra i firmatari ci siano moltissimi esponenti di centrodestra».

Si parte dagli amministratori di importanti capoluoghi come Marco Bucci, primo cittadino di Genova, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, fino a quelli di Lucca, di Gorizia, di Asti, di Magenta, tutti espressione di giunte di centrodestra. C'è anche Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, città dove Fratelli d’Italia siede tra le fila della maggioranza, che si è tirato addosso i rimproveri dei meloniani che hanno preso formalmente le distanze dal loro amministratore cittadino creando un piccolo caso. Simile a quello di Andrea Corsaro a Vercelli, che sostenuto in Consiglio comunale da una maggioranza a trazione Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha aderito alla mobilitazione pro Draghi ed è stato contestato dal suo assessore alle Politiche giovanili, in quota FdI.