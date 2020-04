Dalla chiusura alla ripartenza: così l’Europa avvia la fase 2. L’Austria fa da battistrada Con la curva dei contagi da coronavirus che rallenta in buona parte dell’Europa si inizia a pensare a una graduale riapertura. Per alcuni Paesi inizierà subito dopo Pasqua di Michele Pignatelli

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (secondo da destra) prima della conferenza stampa per annunciare il piano di riapertura del Paese

“Fase due” è la parola d’ordine dopo il momento più critico dell’emergenza coronavirus. E, se tutti ne parlano, qualcuno ha già fissato date, per lo più dopo Pasqua, e modalità della ripartenza. Austria e Paesi nordici in prima fila - con l’eccezione della Svezia, che rischia di fare un percorso inverso dopo aver puntato su un lockdown solo volontario che sta scricchiolando - ma anche altri Paesi della Mitteleuropa, come la Germania e l’Austria.

Fuori dall’Europa misure di allentamento della crisi sono state annunciate persino in Iran, anche se qui - a dire il vero - l’epidemia non dà l’idea di essere in fase calante.

Austria

L’Austria è il primo Paese europeo che ha annunciato misure strutturate di graduale riapertura, a partire da martedì 14 aprile. Il governo del conservatore Sebastian Kurz - in coalizione con i Verdi - l’11 marzo scorso era stato uno dei primi a imporre la chiusura di scuole, hotel, ristoranti e negozi non essenziali e ora punta a fare da battistrada anche sulla fase due. «Abbiamo reagito più rapidamente di altri e con misure più restrittive - ha detto in conferenza stampa il cancelliere ai giornalisti, indossando una mascherina e parlando dietro un pannello di vetro -. Usciremo anche dalla crisi prima, se tutti continueranno a osservare le misure stabilite».

In Austria il numero di casi di Covid-19 è in calo costante. Complessivamente, i malati raggiungono quota 12mila (su 8,8 milioni di abitanti), i morti 220; il numero di pazienti in terapia intensiva è stabile intorno a 250 da quattro giorni.

Il giorno dopo Pasquetta, dunque, riapriranno i negozi al dettaglio, anche non essenziali, sotto i 400 metri quadri e i grandi parchi pubblici. Se non ci saranno peggioramenti, nei contagi e nel tasso di mortalità, all’inizio di maggio riapriranno gli altri negozi; scuole, ristoranti, hotel e la maggior parte dei servizi torneranno operativi due settimane dopo, a metà maggio, ma non ci saranno eventi pubblici almeno fino a fine giugno.