Dalla Cig Covid al bonus vacanze, le scadenze del decreto Milleproroghe

(IMAGOECONOMICA)

Mini-proroga della moratoria delle trivelle, nuovo rinvio del passaggio al mercato libero dell'energia, più tempo ai sindaci alle prese con la carta per le aree idonee in cui localizzare il deposito nazionale delle scorie nucleari. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Milleproroghe che ha avuto il via libera definitivo del Senato