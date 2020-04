Dalla Cina un aiuto responsabile per l’emergenza medica in italia

La terza ragione è che è necessario che il programma di trattamento della malattia sviluppato in Cina sia riconosciuto e verificato a livello internazionale. Come per le terapie della medicina tradizionale cinese, la soluzione cinese ha avuto successo in Cina, ma non è accettata internazionalmente. Oggi, a causa della limitata disponibilità di forniture mediche e personale, per i pazienti gravi c’è il rischio costante di essere abbandonati a sé stessi. In Cina, invece, il programma consisteva nel curare tutti fino in fondo. Questa tesi ha ricevuto il sostegno della maggior parte degli italiani ed è necessario promuoverla a livello internazionale.

La quarta ragione è che è urgente passare dall’assistenza internazionale all’assistenza medica internazionale.

Sono tre le équipe cinesi arrivate in Italia, ma al momento i medici cinesi non stanno gestendo nessun caso concreto. Assumersi fino in fondo la responsabilità di terapie intensive può riflettere il miglioramento del livello cinese e della capacità di curare pazienti di nazionalità diverse e incrementare la collaborazione con le controparti internazionali.

Bisogna dire che esistono ostacoli alla partecipazione della Cina alla presa in carico di una struttura di terapia intensiva internazionale. Innanzitutto, il numero di esperti cinesi venuti in Italia è relativamente limitato. Se prendessero in carico una terapia intensiva, rischierebbero di trovarsi sopraffatti dal compito. È necessario valutare passo passo il supporto di altre équipe mediche successive, come team di supporto, la successiva fornitura di materiali protettivi e l’assistenza di un gran numero di interpreti, tutte questioni complicate.

Il secondo ostacolo è che il personale medico cinese in Italia deve affrontare problemi come l’applicazione delle normative italiane. I medici cinesi possono partecipare legalmente alle terapie? Devono avere le abilitazioni italiane? I metodi di cura e le procedure nelle situazioni di emergenza sono diverse nei due Paesi e devono essere presi in considerazione vari piani di emergenza. Onestamente, l’unificazione e l’integrazione sono una questione piuttosto complicata.