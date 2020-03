Dalla Cisa il sistema che disinfetta e riutilizza le mascherine monouso Si stima di passare dai 20 milioni di fatturato 2019 (il 70% all'estero) a oltre 23 di Silvia Pieraccini

Ha appena inventato un sistema per disinfettare, e rendere così riutilizzabili più volte, le mascherine monouso indossate negli ospedali da medici e infermieri, garantendo così la rimozione del coronavirus. Tutto questo grazie all’esperienza accumulata nella progettazione e costruzione delle centrali di sterilizzazione degli strumenti chirurgici, comparto in cui l’azienda lucchese Cisa è leader (prima in Italia, dove ha installato circa 200 centrali, e uno dei sette operatori del mondo occidentale).

Il sistema di disinfezione delle mascherine, attivabile attraverso una modifica applicata alla centrale di sterilizzazione, sarà fornito al prezzo di costo - diversi ospedali toscani, lombardi e pugliesi hanno già chiesto di sperimentarlo - e dunque non porterà ricavi significativi a Cisa. Che sta comunque spingendo sulla sviluppo in altre direzioni.

«Il nostro business è legato soprattutto all’attività chirurgica degli ospedali e interessa progetti a medio-lungo termine - spiega l’amministratore delegato, Antonio Veronesi - progetti realizzati perlopiù sui mercati esteri: l’Europa, compreso quella dell’est, è strategica, così come il Sud-est asiatico e l’India, che è il nostro primo cliente. Grazie a questi mercati quest’anno puntiamo a una crescita a doppia cifra, fermo restando l’impatto ancora ignoto del coronavirus».

La previsione è di passare dai quasi 20 milioni di fatturato 2019 (con un margine operativo lordo del 7%), per il 70% realizzato all’estero, agli oltre 23 milioni del 2020, con un margine lordo (ebitda) che punta al 12%. La crescita attesa quest’anno è dunque intorno al 15%.

Le centrali di Cisa servono a sterilizzare gli attrezzi (bisturi, pinze, divaricatori) che arrivano dalle sale operatorie, processo che avviene in un’area solitamente interna agli ospedali. Fondamentali, in questo campo, non sono tanto le macchine sterilizzatrici quanto la ricerca e sviluppo sul fronte logistico (ad esempio sugli accessi sala sterile/sala chirurgica attraverso ascensori dedicati), su quello digitale (con software che programmano le macchine sterilizzatrici per l’accensione quando arrivano gli strumenti chirurgici), sul risparmio idrico: il brevetto “acquazero” di Cisa, ad esempio, permette di generare il “vuoto” con una pompa a secco, risparmiando 300 litri d’acqua per un ciclo di sterilizzazione della durata di un’ora.