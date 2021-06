Dalla Commissione Ue a Corte conti e Bankitalia, dall’Ocse al CsC, all’Istat: come è vista la ripresa in Italia

Ocse:Pil Italia +4,5% nel 2021 con vaccini, +4,4% nel 2022

Il Pil dell’Italia crescerà al 4,5% nel 2021, parallelamente alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus e rimarrà sostenuto, al 4,4%, nel 2022. Il quadro è stato delineato dall’Ocse, in occasione della presentazione il 31 maggio delle Prospettive Economiche. Il Pil dell’Italia dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia del 2019 nella seconda metà del 2022. I consumi riprenderanno con la progressiva revoca delle misure restrittive contro il coronavirus. Per l’Ocse, inoltre, gli “elevati” livelli di risparmio registrati attualmente caleranno gradualmente. Nuovi posti di lavoro, soprattutto per le persone poco qualificate, donne e giovani, torneranno solo nel 2022. L’organismo internazionale con sede a Parigi ha previsto un tasso di disoccupazione al 9,8% nel 2021 e al 9,7% nel 2022. Quanto al debito calerà, secondo l’Ocse, dal 159,6% del 2021 al 157,2% del 2022.

Visco, Pil oltre 4%.Ue sia coraggiosa anche su debito

Prima della conferma dell’Istat, giunta nelle ultime ore, a sottolineare che la ripresa economica è in atto, tanto da far ipotizzare un Pil che si spingerà oltre il 4% è stato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione delle Considerazioni finali, il 31 maggio. Allo stesso tempo Visco ha ricordato che bisognerà prepararsi a un uscita dall’emergenza che, per quanto accompagnata, vedrà venir meno i sussidi e le misure straordinarie, a partire dal blocco dei licenziamenti. Per questo occorre mettere mano ad una riforma delle politiche attive del lavoro a sostegno di chi perderà il proprio impiego mentre l’Ue, dopo aver dimostrato di saper assumere decisioni coraggiose non deve deludere le aspettative incoraggianti a partire dal debito comune. La stima dell’Ocse di un Pil dell’Italia in crescita del 4,5% nel 2021 è realistica? “«Sì certo - ha risposto Visco, intervistato a Sky Tg24 -. Queste stime dell’Ocse sono nella stessa area nelle quali si muovono le nostre. Tra qualche giorno usciremo con il quadro completo delle nostre previsioni: è quello l’ordine di grandezza».