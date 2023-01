Dalla confusione pervasiva alla complessità generativa: l’ora della creatività

Un’altra difficoltà epocale è il cambiamento rispetto all’interpretazione dello stile di leadership. Anche in questo senso molte aziende si stanno domandando, ancora una volta, quale modello di leadership sia più efficace alla luce della transizione che stiamo cercando di interpretare. La leadership dominante, ancora oggi in molte aziende, è quella che gli studi definiscono, ispirandosi al mondo animale, Leadership Alpha.

L’identikit di questo stile di leadership vede il raggiungimento del risultato a qualunque costo senza contemplare la qualità con cui si è arrivati al risultato. Si mette in atto una definizione costante tra quello che è vincente e quello che è perdente, sia che si tratti di persone, risultati, opinioni, comportamenti o decisioni. Le persone vengono punite e fatte sentire in colpa se sbagliano o esprimono i propri bisogni. La forza fine a se stessa viene premiata mentre la fragilità e la vulnerabilità hanno solo un significato negativo e quindi non sono ammesse. Vige una sorta di pensiero positivo senza compromessi.

In questo modo si generano, nei fatti, ambienti lavorativi meno sicuri, non affidabili sul piano organizzativo, fisico e psicologico dove le persone provano scarso piacere e senso rispetto a quello che fanno.

Dato questo scenario è urgente iniziare a:

1) Allenarci a una autonomia diffusa. La partecipazione attiva prevede un allenamento costante senza il quale nessun individuo e nessuna collettività si assumeranno mai il rischio di cambiare profondamente.

2) Sviluppare un mindset capace di riconoscere i problemi semplici, complicati e complessi.

3 Riconoscere le proprie emozioni e bisogni e quelli delle altre persone.

4) Promuovere e interiorizzare uno stile di Leadership Inclusivo al posto di una Leadership Alpha.

5) Rimanere in contatto con la fragilità e la vulnerabilità come possibilità di evoluzione e non come elementi da omettere o da cui rifuggire.

6) Concepirsi come sistema aperto, vivo, dinamico, basato quindi sull’interdipendenza e sulla fiducia.