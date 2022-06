Dalla cooperazione servizi di welfare per 7 milioni di persone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’agroalimentare realizzano il 25% del Made in Italy; nel welfare erogano servizi a 7milioni di persone; nel credito le banche di credito cooperativo, le casse rurali rappresentano il 20% degli sportelli bancari; nella distribuzione al consumo e al dettaglio rappresentano un terzo del settore. Il 61% degli occupati è donna, la governance a guida femminile è pari al 26% delle cooperative, mentre negli altri modelli d'impresa non raggiunge il 16%. Con i workers buy out hanno fatto rinascere le imprese in default con i lavoratori diventati imprenditori di se stessi.

Oltre 1,2 milioni di occupati

Sono i numeri del focus Censis Confcooperative “L’economia del territorio: Cooperative “catena sociale del valore” presentato a Trento nell'ambito del Festival dell'Economia in un convegno con Daria de Pretis, vicepresidente della Corte Costituzionale, Maurizio Gardini, presidente Confcooperative, e Francesco Ianeselli sindaco di Trento. Le 50mila cooperative italiane hanno un fatturato che si aggira sui 135 miliardi e un'occupazione superiore a 1,2 milioni di persone. La realtà cooperativa italiana, sotto il profilo dell’occupazione e del fatturato, vede concentrato nel segmento più strutturato il 90,7% della loro forza lavoro e l'88% del fatturato nella dimensione dai 10 agli oltre 250 addetti, con un’incidenza maggiore, in questo segmento, rispetto a quanto accade se si prende l'intero aggregato delle imprese italiane. Nella classe con almeno 250 addetti, 600 cooperative producono in termini economici poco meno di 70 miliardi di euro e impiegano oltre mezzo milione di persone. L’export della cooperazione vale 8 miliardi, realizzati soprattutto con il contributo del settore agroalimentare.

Nel settore c’è una diffusa la presenza di piccole strutture, se si guarda al numero delle imprese: il 72,5% appartiene alla classe fino a 9 addetti, occupando il 9,3% degli occupati complessivi della cooperazione e creando valore per il 12% del fatturato del movimento

«Occorre coniugare l’elemento solidaristico con quello imprenditoriale», ha ricordato Il sindaco Ianeselli sottolineando il «valore sociale del progetto delle cooperative di Trento che assumono persone licenziate, a pochi anni dalla pensione, per svolgere lavori di pubblica utilità», ma «il progetto sociale funziona se il lavoro è ben fatto, cosa che da noi è avvenuta, come possiamo vedere dalla qualità e dalla manutenzione delle nostre piste ciclabili».

Legame indissolubile tra Costituzione e cooperazione

La professoressa de Pretis ha sottolineato «il legame indissolubile» con la Costituzione evidenziato dall’articolo 45 con il quale i padri costituenti hanno sancito un riconoscimento costituzionale al ruolo della cooperazione. «Su questo articolo confluirono convintamente le tre anime della nostra assemblea Costituente, quella cattolica socialista e liberale- ha ricordato de Petris - . Oltre alle sentenze della Consulta, è importante l’autonomia delle stesse cooperative che devono vigilare su se stesse e sul rispetto della mutualità». De Petris ha richiamato il valore della solidarietà e della sussidiarietà: «I compiti pubblici possono essere svolti anche dai privati che si collegano al pubblico con un modulo di sussidiarietà orizzontale. L’interesse generale si persegue anche attraverso l’attività spontanea dei cittadini, e la cooperazione è lo strumento principe per realizzare questo percorso».