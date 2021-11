Dalla Cop26 un impegno sul metano: ora l’Europa deve fare la sua strategia

In base all’ultimo rapporto dell’Ipcc, il metano di origine antropica è responsabile di un quarto dell’aumento delle temperature dall’epoca pre-industriale e quasi un terzo del surriscaldamento previsto nei prossimi decenni potrebbe essere evitato dimezzando le emissioni di metano causate dall’uomo, senza dover inventare nuove tecnologie o tagliare i consumi di energia.

Pertanto, diminuire velocemente e su vasta scala le emissioni di gas metano può contribuire in modo rilevante a contrastare la crisi climatica.Oltre metà delle emissioni globali di metano derivano dalle attività umane in tre settori: infrastrutture per i combustibili fossili (35%), discariche di rifiuti (20%), agricoltura e allevamento (40%), secondo un recente rapporto Unep-Climate and Clean Air Coalition.

Il nodo delle perdite

Proprio le infrastrutture del gas in Europa sono responsabili di notevoli perdite di metano in atmosfera, dovute a guasti, scarse manutenzioni degli impianti oppure alla pratica del venting (sfiato), che consiste nell’emissione volontaria e controllata di gas dai siti produttivi e di stoccaggio.

La Clean Air Task Force, organizzazione indipendente basata a Boston, ha documentato di recente queste emissioni di metano in oltre 150 siti industriali oil & gas in sette Paesi europei, Italia compresa, utilizzando una termocamera a infrarossi. Fra le perdite documentate da Clean Air Task Force, si segnalano alcune riprese effettuate proprio in Italia, in particolare il 6-7 e 18 aprile 2021 presso il terminale Gnl di Panigaglia e il 16-17 aprile presso il deposito sotterraneo di Minerbio, il più grande deposito italiano per lo stoccaggio di gas.

In entrambi i casi si parla di «rilevanti concentrazioni di metano» emesse tramite venting. Si parla anche di gas venting da un deposito sotterraneo di stoccaggio a Bordolano. In totale, sono oltre 20 i siti filmati in Italia da Clean Air Task Force. Le immagini, spiega una nota, dimostrano che le migliori pratiche industriali, finalizzate a evitare perdite di questo tipo, sono ignorate dalle aziende e dai regolatori nazionali lungo l'intera filiera produttiva e di trasporto-stoccaggio degli idrocarburi.