Dalla Costituzione all’abbonamento gratis per i mezzi, i “benefit” per chi si vaccina

2' di lettura

Se l’obiettivo è spingere sulla campagna vaccinale, immunizzando soprattutto le fasce più giovani della popolazione che tra pochi giorni rientreranno in classe in presenza lasciandosi alle spalle mesi di Dad, allora ogni incentivo è lecito. È questo il ragionamento che hanno fatto e stanno facendo alcuni governatori. Ha cominciato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nei giorni immediatamente precedenti alle prove di maturità, regalando ai ragazzi che si recavano negli hub per vaccinarsi una copia della Costituzione. Poi, a due mesi di distanza, è stata la volta del collega della Campania, Vincenzo De Luca, che ha promesso ai giovani che si vaccineranno l’abbonamento gratis ai mezzi pubblici. Stando alle indicazioni fornite dall’ultimo report settimanale della struttura commissariale, il 28,5% della fascia di età tra i 16 e i 19 anni è ancora in attesa della prima dose (o della dose unica). Nella fascia 12 - 15 anni invece la percentuale sale al 53,1 per cento.

Scuola, De Luca: trasporto gratis solo a studenti vaccinati

«L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano. Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio». Il presidente della Giunta regionale della Campania De Luca ha annunciato questa soluzione a inizio settembre, nel corso del consueto appuntamento settimanale sui social. La proposta è stata criticata dai Cinque Stelle. Il motivo? «Offrire l’abbonamento gratuito per i trasporti solo agli studenti vaccinati? Difficile immaginare qualcosa di più discriminatorio, ingiusto e anche inapplicabile: le dichiarazioni di De Luca sono assurde, una decisione del genere non può essere accettata», hanno sottolineato le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. «Luoghi e situazioni in cui è obbligatorio il Green pass sono già stabiliti per legge - hanno aggiunto -: su quali basi il governatore della Campania imporrebbe un limite del genere? Naturalmente, poi, non ha pensato agli studenti e alle studentesse che non possono essere vaccinati. Ma c’è un aspetto ancora più grave: questa decisione creerebbe una discriminazione spaventosa. Le agevolazioni per recarsi a scuola con i mezzi pubblici rafforzano il diritto all’istruzione e vanno incontro alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Pensare di riservarle a chi ha fatto il vaccino è semplicemente grottesco. Ci auguriamo vivamente che quella di De Luca sia solo una sciocca e inutile provocazione», hanno concluso i portavoce pentastellati. Dall’analisi dei dati di Lab24 emerge che in Campania non ha ancora ricevuto una dose il 42,2% della fascia anagrafica 12-19 anni.

Loading...

A giugno una Costituzione in regalo ai maturandi del Lazio

Ancora prima della Campania, il caso Lazio. In occasione della campagna vaccinale promossa a giugno nei confronti dei maturandi, gli studenti della regione guidata dall’ex segretario del Pd Zingaretti che si recavano presso gli hub della regione ottenevano una copia della Costituzione. Nel primo giorno delle vaccinazioni l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato parlava di «grande successo. A fine giornata - spiegava in quell’occasione - oltre 17mila maturandi avranno ricevuto la prima somministrazione. Molto apprezzata l’iniziativa della Carta costituzionale».