Dalla costruzione di ocarine ai campi di lavanda

Ad Ariano nel Polesine da non perdere una visita al Museo dell’Ocarina, che simboleggia una tradizione artigianale del luogo. Si tratta della costruzione di strumenti musicali simili a fischietti fatti in terracotta a cui vengono date le forme più diverse. Il museo in questione ne espone una collezione realizzata nel corso di un secolo da una famiglia locale. La lavanda non era una coltivazione tipica del Delta del Po, ma da quando un'azienda agricola dell'Isola della Donzella ha postato sui social le foto dei campi ricoperti da questa pianta il turismo in zona ha preso il volo.

