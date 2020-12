Dalla crisi del Peninsula a Scotland Yard: a Londra serviranno meno hotel ma più appartamenti

Come fornitori a valle del mercato, avete un punto di osservazione privilegiato sull’immobiliare. Cosa succede oggi a Londra?

Vediamo che il mercato immobiliare si sta riposizionando: più sulla nuova formula appartamenti di lusso, che hanno portineria, piscine, palestra e servizi da hotel, come quello a cui stiamo lavorando per Mandarin Oriental (che proprio l’anno scorso ha inaugurato un suo raffinatissimo hotel a Knightsbridge, riconvertendo un immobile storico, Ndr); rispetto agli alberghi. Quest’anno per tutti l’obiettivo è stato di resistere alla crisi, e superare le difficoltà immediate. Ma credo che nel 2021 ci sarà una ripresa, legata più al residenziale: la gente preferirà comprare o alloggiare in un appartamento che in un hotel

A Londra da mesi la maggior degli alberghi di alto livello sono chiusi da marzo: non hanno più riaperto perché riaprire per avere metà camere vuote costa di più che abbassare la saracinesca. Ci sarà ancora un mercato per i 5 e 6 stelle, come il progetto Peninsula?

Credo che i progetti già iniziati verranno portati termine, non foss'altro per non perdere i grossi investimenti già spesati. Ma non partiranno altri grandi progetti alberghieri nell’immediato futuro. Oggi servono appartamenti più grandi, per farsi l’ufficio in casa, che camere d’albergo.

La crisi immobiliare alberghiera colpisce indirettamente anche voi, che vivete di commesse…

Sì certo. Il settore dell'ospitalità ha avuto una contrazione. I grandi gruppi alberghieri, che muovono i mega progetti, hanno subìto pesanti batoste. Noi ci siamo adeguati allo shock, spingendo di più sulla clientela privata e sul residenziale. E alla fine dell’anno chiudiamo con una ripresa che di certo non copre nell’immediato tutto quanto perso ma che pone buone basi di sviluppo futuro con i clienti