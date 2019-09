Dalla crisi con la Francia all’apertura alla Cina: Di Maio conquista la Farnesina

La crisi di governo e la strategia del doppio forno

Il Carroccio deposita al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio Conte. Di Maio è spiazzato dalla decisione di Salvini. Il premier interviene in aula al Senato, attacca il ministro dell’Interno, sale al Colle e rassegna le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Si apre la crisi, e con essa la trattativa tra M5S e Pd per un Conte bis, un esecutivo giallo rosso. Di Maio mette in campo la strategia dei due forni: dialogo con i Dem ma anche con la Lega. Salvini arriva a offrirgli la presidenza del Consiglio in un nuovo governo giallo verde. Il segretario Dem Nicola Zingaretti pone come condizione per il prosieguo della trattativa che Di Maio interrompa la trattativa con la Lega. Nei giorni successivi chiede per sé la poltrona di vicepremier, oltre a un ministero. La trattativa frena.

GUARDA IL VIDEO - Governo, Di Maio: bene passo indietro del Pd sui vicepremier

Il passo indietro sul ruolo di vicepremier

Alla fine la mossa di Dario Franceschini, che rinuncia al vicepremier in quota Pd, fa ripartire il dialogo: Di Maio annuncia su Facebook che, dopo il passo indietro della controparte, il nodo vicepremier non esiste più, perché anche lui considera quell’incarico, a quel punto, non più imprescindibile. La piattaforma Rousseau dà il via libera all’abbraccio tra Cinque Stelle e Partito democratico.

GUARDA IL VIDEO - Di Maio, risultato Rousseau plebiscitario, M5S resta ago della bilancia

Arriva la guida della Farnesina

Dopo vertici su vertici tra la delegazione Pd, quella pentastellata e il premier incaricato dal Presidente della Repubblica Giuseppe Conte, si trova la quadra sulla squadra di governo. Di Maio ministro degli Affari esteri. Un incarico di rilievo per lui, ma la vicepresidenza del nuovo governo è sfumata. Il leader pentastellato deve accettare il verdetto uscito dal tavolo della trattativa.