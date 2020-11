«Dalla crisi la spinta per nuove tecnologie e digitalizzazione»

«Se guardo alla transizione generazionale - spiega - qui da noi non vedo una grande differenza in termini strategici, da sempre siamo un gruppo fortemente managerializzato, con dimensioni rilevanti e noi figli ereditiamo questa impostazione. Se vogliamo, rispetto al passato vedo invece l'impossibilità di gestire tutto da un’unica prospettiva: di fronte alle maggiori complessità organizzative, tecnologiche e di mercato il “tuttologo” non basta più, oggi è fondamentale dividere i ruoli per poter sviluppare e gestire al meglio le competenze».

Competenze e know-how quanto mai cruciali ora, nella fase dell’emergenza, capacità competitive che consentono alle nostre aziende di conquistare ordini anche in queste condizioni critiche.

«Certo, forse in Italia servirebbero aziende più grandi, la dimensione è un valore. Ma va detto che la flessibilità è il nostro principale punto di forza: se i clienti continuano a cercarci anche in presenza di un blocco dei viaggi e con tutti i limiti attuali all'attività commerciale, lo dobbiamo al fatto di essere unici, di riuscire a lavorare nelle nicchie di customizzazione in cui altri non riescono ad operare con la stessa efficacia».

Se il Covid, qui come altrove, ha drasticamente ridotto ricavi e portafoglio ordini, la tecnologia sviluppata dalle imprese e l’elevato tasso di investimento rappresentano un elemento chiave di “resistenza”, per Ficep così come per il settore dei robot.

«I nostri investimenti proseguono - aggiunge - ad esempio impegnando 20 milioni per realizzare nuove linee di lavorazioni meccaniche 4.0 ad elevata automazione, in sostituzione di impianti ormai obsolea crisi abbiamo reagito investendo e riorganizzandoci, ad esempio con la digitalizzazione dei processi di controllo qualità o con nuove metodiche lean in grado da un lato di mantenere la customizzazione della commessa, sviluppandola però su uno schema modulare in grado di garantire più efficienza. E all’impossibilità di viaggiare abbiamo reagito in modo proattivo: stiamo sviluppando un sistema di telecamere evolute, simili alle GoPro, in grado abilitare l’accettazione remota dell’impianto. Il cliente, anche a migliaia di chilometri di distanza, potrà verificare il funzionamento del macchinario in tempo reale nelle diverse condizioni di utilizzo e dare il proprio benestare finale alla commessa».