Ospedali italiani tra i migliori al mondo: ecco la classifica

C’è un nutrito drappello di ospedali italiani tra i migliori al mondo nelle 12 nuove classifiche per specialità - dall’oncologia alla cardiologia dalla pediatria alla neurologia - pubblicate da Newsweek con l’aiuto del centro di ricerca Statista ricorrendo a un panel di esperti formato da medici e giornalisti scientifici che hanno valutato più di 2.300 ospedali in 28 Paesi del mondo utilizzando indici di performance ospedaliera, associati ai risultati di indagini internazionali sulle opinioni e le esperienze di pazienti e operatori sanitari.

Dominano gli Usa, ma gli ospedali italiani sono molto presenti

In particolare le 12 classifiche prevedono un ranking dei 300 migliori ospedali per oncologia e cardiologia, i top 250 per pediatria, i migliori 150 per cardiochirurgia, endocrinologia e gastroenterologia e ancora i top 125 per neurologia e neurochirurgia e per ortopedia, pneumologia e urologia. Infine i migliori 100 per ostetrica e ginecologia. A dominare i ranking sono soprattutto gli ospedali americani quasi sempre da soli sul podio con strutture come la Mayo Clinic di Rochester, la Cleveland Clinic e il Johns Hopkins Hospital di Baltimora. Ma sono molto presenti gli ospedali italiani anche più di Francia, Spagna e Regno Unito, segno della qualità dell’assistenza sanitaria made in Italy. A parte l’oncologia dove lo Ieo e l’Istituto dei tumori di Milano sono trai primi 20 al mondo, tra le altre strutture più citate ci sono il Monzino, l’Humanitas e il Niguarda di Milano, il Gemelli e il Sant’Andrea di Roma, l’Ao di Padova, il Sant’Orsola di Bologna e diverse altre strutture soprattutto del Centro-Nord. Di seguito le classifiche per tre delle 12 specialità.

La classifica degli ospedali sull’oncologia

A guidare la classifica degli ospedali nella cura dei tumori ci sono tre ospedali americani che occupano i primi tre posti nel podio della classifica sull’oncologia. Eccoli: MD Anderson Cancer Center di Houston; Memorial Sloan Kettering Cancer enter di New York; Mayo Clinic di Rochester. Molti gli ospedali italiani tra i primi 300: lo Ieo, l’Istituto europeo di oncologia, è 16esimo al mondo, seguito dall’Istituto nazionale dei tumori (19esimo) e poi dal Gemelli di Roma (34esimo). Ecco gli altri: l’Humanitas di Rozzano (37esimo); il Niguarda di Milano (49esimo); il Pascale di Napoli (51esimo); le Molinette di Torino (74esimo); il San Raffaele di Milano (75esimo); l’azienda ospedaliera di Padova (79esimo); l’Istituto di Candiolo (90esimo); il Policlinico Sant’Orsola di Bologna (108°); l’Umberto I di Roma (109°); l’Istituto oncologico veneto di Padova (127°); il Gaslini di Genova (132°); il Carlo Besta di Milano (134°); il San Matteo di Pavia (136°); l’Ao Sant’Andrea di Roma (172°); l’Istituto tumori Giovanni Paolo II (228°); l’ospedale Sacco di Milano (232°); gli Spedali civili di Brescia (279°) e infine l’ospedale Borgo Trento (281°).

I migliori nella cardiologia e nella cardiochirurgia

Sono sempre tre ospedali americani a guidare la classifica anche nella cardiologia. Si tratta della Mayo Clinic di Rochester; della Cleveland Clinic e del Johns Hopkins Hospital di Baltimora. Nutrita anche qui la presenza degli ospedali italiani: il Monzino di Milano (19esimo), il San Raffaele di Milano (20esimo) e il Sant’Orsola di Malpighi (37esimo) sono le prime tre strutture italiane. A seguire: il Policlinico San Donato di San Donato Milanese (42°); il Gemelli di Roma (48°); il Niguarda di Milano (68°); l’Ao Padova (102°), l’Humanitas di Milano (105°); il Careggi di Firenze (145°); il campus Biomedico di Roma (153°); l’Arcispedale di Ferrara (155°); l’Ao Pisana (164°); il Sant’Andrea di Roma (166°); il Mauriziano di Torino (169°); il Giovanni XXIII di Bergamo (176°); il San Camillo di Forlanini (187°); il San Filippo Neri (193°); le Molinette di Torino (247°), l’ospedale Borgo Trento (276*) e il San Mattia di Pavia (294°). Anche nella cardiochirurgia sono diverse le strutture italiane in classifica: tra queste, le prime in Italia sono sempre il Monzino di Milano (23esimo nel mondo), il Sant’Orsola Malpighi di Bologna (28*), il San Raffaele di Milano (47°), il Sant’Andrea di Roma (51°), il San Matteo di Pavia (77°), l’Ao di Padova (78°), il San Camillo Forlanini di Roma (83°), il Giovanni XXXIII di Bergamo (106°), il Gemelli di Roma (136°), il Niguarda di Milano (145°), il Mauriziano di Torino (147°) e l’Irccs San Donato (148°).