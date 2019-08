«Dalla Deroma alla Snia, ho salvato mille posti di lavoro»

Nel caso di Caffaro i due impianti sono stati venduti. Restava la questione ambientale: per il sito friulano, il commissario delegato all’Ambiente aveva previsto un’opera di bonifica faraonica, del valore di 230 milioni, che avrebbe reso il fallimento inevitabile. Il commissario straordinario ha presentato un progetto alternativo tenendo insieme impresa, occupazione e salvaguardia del territorio. Dopo il risanamento ambientale, la firma per la cessione di un’area di circa 150mila ad Halo Industry, newco costituita da Gruppo Bertolini, Gruppo Todisco, Gruppo Bracco e Friulia (finanziaria regionale del Friuli-VG). Nel giorno del taglio del nastro, per Cappelletto è arrivato il riconoscimento del sindacato: «Instancabile e concreta, l’azione commissariale si è attivata per garantire la continuità produttiva, resa possibile da una vera e propria autogestione attuata dai quadri e dagli operai anche in assenza di quasi tutto il vecchio gruppo dirigente». Quasi una marcia nel deserto, la sua, per riconquistare il mercato nazionale e internazionale di appartenenza.

Pansac, invece, è stata un caso esemplare di bancarotta fraudolenta, con un proprietario che preferiva destinare risorse ad una squadra di calcio anziché agli stipendi. L’azienda però era sana e proprietaria di un brevetto innovativo: nel 2009, prima dell’accertamento dello stato di insolvenza, Pansac contava 950 dipendenti nei 5 siti di Mira, Marghera e Portogruaro (Ve), Ravenna, Zingonia (Bg), con un fatturato di 280 milioni. «I clienti, allontanati da un biennio di difficoltà, sono stati ricontattati – spiega Cappelletto –: la produzione è ripartita da zero con competitor mondiali agguerritissimi e non amichevoli». Chiuso Portogruaro, i quattro complessi sono stati riportati in attività, ricollocati sul mercato e ceduti a quattro imprese italiane, mantenendo in Italia la produzione del film plastico e assicurando l’occupazione a più della metà del personale in organico alla data dell’insolvenza.

Che caratteristiche deve avere un commissario straordinario? «Agire lucidamente e velocemente con capacità gestionale fatta di diritto, impresa, finanza, senza esitare di mettere in gioco tutto il proprio capitale di reputazione. Il parterre di quelli che sperano che la gestione commissariale fallisca è assai affollato ». Lo stesso vale per tessere la tela strappata con i clienti e i fornitori. Nell’ultimo caso, quello di Deroma, storica azienda di vasi da giardino, il primo contatto è stato con i dipendenti che non ricevevano lo stipendio da sei mesi: «Eppure serve la loro fiducia, quella delle organizzazioni sindacali. Sono persone che escono da anni di tensione, prese in giro, delusioni, arrivi davanti a loro e non sanno nemmeno chi sei, perché dovrebbero credere in quello che fai? E poi mettiamoci una dirigenza sfasciata e demotivata. Recuperare quel capitale di fiducia è fondamentale».

Prima dell’insolvenza (2015) Deroma fatturava 61,4 milioni, con 718 dipendenti complessivi (201 in Italia). La previsione 2019 della gestione commissariale è di circa 73 milioni. Una azienda internazionalizzata: «Ho dovuto mandare ingegneri e tecnici di fiducia nelle varie sedi, ho chiuso il sito cinese e trovato un nuovo fornitore in Vietnam per non perdere il mercato Usa e del Far East». Alla fine sono arrivate tre offerte di acquisto: Cappelletto le ha messe in gara e alla fine, autorizzato dal Mise, ha scelto una joint di due industrie tedesche. L’esclusa, un fondo lussemburghese a capitale anglo-norvegese, ha fatto ricorso al Tar, lo ha perso e in questi giorni si attende la sentenza del Consiglio di Stato che dovrebbe dare il definitivo via libera alla vendita, «sulla base di criteri che guardano non solo alla cifra offerta, ma anche e soprattutto alla salvaguardia dell’occupazione e al piano industriale». Deroma a sua volta controllava Stabila, produzione di mattoni: risanata, valorizzata grazie anche a seminari sulle tecniche di costruzione in collaborazione con l’Università di Padova, è stata acquisita da un gruppo “gemello” del Centro Italia.

Senza contare quelli dell’indotto delle aziende salvate, e le assunzioni seguite negli anni successivi al risanamento, l’avvocato Cappelletto ha salvato un migliaio di posti di lavoro, mettendo al sicuro altrettante famiglie e mantenendo imprese nazionali sul mercato internazionale.