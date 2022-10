Dalla diaria alle spese telefoniche, ecco il trattamento economico del deputato

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il trattamento economico di un parlamentare è composto da diverse voci. L’indennità parlamentare in sé e per sé è corrisposta per 12 mensilità con un importo pari a 5.269,04 euro, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali e al lordo delle addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato. Tale importo è ridotto a 5.029,91 euro per i deputati che percepiscono un altro reddito da lavoro superiore a 21.066,55 euro annui.

Diaria e ritenute per le assenze

Ai deputati, sulla base della legge n. 1261 del 1965, viene riconosciuta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. L’importo della diaria è attualmente pari a 3.503,11 euro mensili. A tale importo sono applicate ritenute in caso di assenza dai lavori parlamentari. Tale somma, infatti, viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata. Nessuna trattenuta ha luogo qualora invece l’assenza sia giustificata.

Loading...

Rimborso delle spese

A ciascun deputato è riconosciuto il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato. Tale rimborso ammonta a 3.690 euro mensili ed è corrisposto per metà in via forfetaria e per la restante parte a fronte di specifiche categorie di spese che devono essere attestate con dichiarazione quadrimestrale.

Le spese rimborsabili sulla base della dichiarazione sono quelle sostenute per consulenze e ricerche, nonché per attività di supporto a livello territoriale; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; organizzazione di convegni e sostegno delle attività politiche. Il deputato può, inoltre, avvalersi di propri collaboratori: a tal fine, è utilizzato, in tutto o in parte, il rimborso per le spese per l’esercizio del mandato.

Trasporto e viaggio

Ai deputati è garantita la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. È possibile ottenere biglietti aerei, ferroviari e marittimi esibendo il tesserino unico agli sportelli dell’agenzia di viaggi presente presso le sedi della Camera, alle biglietterie ITA Airway, Trenitalia e Italo presso aeroporti e stazioni, nonché presso le agenzie di viaggi. Per la circolazione autostradale, i deputati possono richiedere il rilascio del dispositivo telepass.