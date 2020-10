Dalla didattica a distanza all’aumento dei bus, come funziona la scuola regione per regione La dad è diventata obbligatoria alle superiori in Lombardia e Campania (dove è stata estesa anche a medie ed elementari). Nel Lazio, Piemonte e Liguria è stata adottata a rotazione. L’Emilia Romagna ha puntato invece sul potenziamento degli autobus senza ricorrere per ora alla didattica a distanza di Andrea Gagliardi

Con l’aumento dei contagi cambia anche la scuola. A macchia di leopardo. La didattica resta per ora in presenza, come ribadito dal premier Conte nell’informativa alla Camera. Ma gli istituti superiori, in base alle ordinanze regionali più restrittive che si susseguono in questi giorni, sono chiamati sempre più a organizzarsi con la didattica a distanza. Il premier Conte invita alla cautela e assicura: «Le attività scolastiche continueranno in presenza: lo dobbiamo all'impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle famiglie e soprattutto ai nostri ragazzi che non vanno lasciati privi di una esperienza così importante come la scuola. Solo per le scuole secondarie sono previste misure di flessibilità di orari». Sta di fatto che la dad è diventata obbligatoria alle superiori in Lombardia e Campania (che la ha estesa anche a medie ed elementari). E si moltiplicano le Regioni in cui è prevista a rotazione.

In Lombardia e Campania didattica a distanza per tutti alle superiori

In base all’ordinanza adottata dalla Regione, in Lombardia l'attività scolastica nelle scuole secondarie si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre. Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola. Alle Università la promozione della didattica a distanza quanto più possibile. Ma la decisione adottata sull’obbligo della Dad alle superiori non piace al sindaco di Milano Beppe Sala, che ha attaccato: «Siamo totalmente contrari alla sola didattica a distanza per le superiori. Ci opporremo. Non ha senso in questo momento, bisogna alternare didattica in presenza e a distanza così deve essere per tutti gli ordini di scuole». In Campania dal 15 ottobre la didattica in presenza è abolita e si fa solo didattica a distanza (con l’eccezione per gli asili e per gli alunni con disabilità) non solo alle superiori ma anche alle medie e alle elementari. L’orientamento fino a qualche giorno fa era di far ripartire le attività in presenza delle scuole elementari da lunedì 26 ottobre. Ma dopo l’impennata dei contagi la riapertura delle scuole primarie è a forte rischio. Restano sospese fino al 13 novembre le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate.

Anche nel Lazio tornano le lezioni online



Anche nel Lazio con l'ordinanza firmata di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, da venerdì 23 ottobre cambia per un mese la vita degli studenti di licei, istituti superiori e atenei. Esclusi gli alunni del primo anno e le matricole, tutti gli altri si dovranno abituare di nuovo alla didattica a distanza. La quota minima è fissata al 50% per le scuole e al 75% per le università. La misura serve a limitare gli spostamenti nella capitale e tra i paesini laziali, a svuotare bus e metro. Focolai in movimento (che Atac nega) per cui i pendolari hanno già sporto denuncia all'Autorità di regolazione dei trasporti.

In Piemonte e Liguria didattica a distanza a rotazione alle superiori



In Piemonte la Regione ha introdotto l'obbligo per le classi dalla seconda alla quinta della scuola secondaria di secondo grado, di seguire per almeno il 50% dei giorni la didattica digitale a distanza, in alternanza con la presenza in aula. Stessa misura in Liguria, dove da lunedì nelle superiori si passerà, a parte per le prime classi, alla didattica a distanza a rotazione per il 50% degli studenti.

In Emilia Romagna da lunedì 26 ottobre in strada 80 bus in più

Altre regioni hanno puntato invece sul potenziamento dei trasporti pubblici, evitando per ora di ricorrere alla didattica a distanza. L'Emilia Romagna si è detta pronta ad esempio a mettere subito in strada, già da lunedì 26 ottobre, un'ottantina di nuovi autobus sui 120 disponibili reperiti dalla Regione da ditte private. I nuovi mezzi si aggiungono ai 272 in più in circolazione dall'inizio dell'anno scolastico. Fermo restando che in base ai controlli fatti finora, non si sarebbero verificati casi di superamento della capienza dell'80% sui mezzi, così come previsto dal Dpcm