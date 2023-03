Dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea bandi per 6,5 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura negli ultimi tre mesi sono stati messi a punto tre bandi per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro per la creatività e l'arte contemporanea e la rigenerazione urbana. La direzione, guidata dal 2021 sin a pochi giorni fa da Onofrio Cutaia nominato dal 15 marzo Commissario Straordinario della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, promuove e sostiene l'arte e l'architettura contemporanee, incluse la fotografia e la video-arte, le arti applicate, compresi design e moda, e la qualità architettonica e urbanistica. Si attende ora la nuova nomina per una direzione molto attiva nelle attività di sostegno della nuova produzione artistica.

Alla 12esima edizione dell’Italian Council

A febbraio si è aperta la 12ª edizione dell'Italian Council, il programma internazionale di finanziamenti a supporto della creatività contemporanea italiana, impegnato sul fronte della promozione dell'arte e della ricerca artistica, critica e curatoriale italiane all'estero con tre linee di intervento. Lo stanziamento è di 2.000.000 di euro e la scadenza di presentazione – attraverso il portale online Portale Bandi della DG Creatività Contemporanea – è il 5 aprile 2023 alle ore 16 per gli Ambiti 1 e 3 e il 13 aprile per l'Ambito 2.

La Commissione di valutazione di Italian Council per il triennio 2022-2024 è composta da Fabio De Chirico, Direttore del Servizio II – Arte contemporanea che la presiede su delega del Direttore Generale; da Claudio Varagnoli, architetto e professore ordinario all'Università di Chieti e Pescara, Presidente del Comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; da Antonia Alampi, storica dell'arte, critica e curatrice, direttrice della Spore Initiative Foundation di Berlino; da Alfredo Cramerotti, critico, curatore e artista, direttore della Mostyn Gallery di Llandudno (Galles); da Roberta Tenconi, curatrice della Fondazione Pirelli Hangar Bicocca di Milano. Con questa edizione dal 2017 a oggi sono stati messi al bando 16.375.805 euro con 666 candidature e 159 vincitori di finanziamenti per i progetti culturali legati alla committenza di nuove opere di artisti italiani o attivi in Italia per l'acquisizione di musei pubblici italiani. Negli ultimi tre anni con la guida di Cutaia il bando si ancor più articolato prevedendo tre tipologie di intervento: oltre alla committenza internazionale e acquisizione di nuove opere per i musei pubblici italiani (di cui riferiamo numero delle candidature e dei vincitori), la promozione internazionale di artisti, curatori e critici italiani e lo sviluppo dei talenti.

Acquisizioni con il Pac

Il nuovo avviso del PAC – Piano per l'Arte Contemporanea 2022-2023 riguarda la selezione di proposte progettuali per l'acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell'arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano.Il bando supporta e incoraggia la qualità e la continuità dell'incremento delle collezioni pubbliche d'arte contemporanea, oltre che tramite il finanziamento di acquisizioni, anche attraverso il sostegno alla produzione di nuove opere, all'acquisizione di collezioni e archivi legati al contemporaneo e alla valorizzazione di donazioni già ricevute dai luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Dopo la prima edizione del 2020 da 3.000.000 con 33 progetti selezionati, nel 2021 furono messi a bando 3.727.673 euro con 39 progetti selezionati, ora per la nuova edizione da 3 milioni le domande posso essere presentate fino al 10 maggio 2023 ore 15.

Rigenerare le periferie

Infine Creative Living Lab, nato nel 2018 per sostenere progetti condivisi e partecipati di rigenerazione urbana, attraverso attività culturali e creative in tutti quei territori marginali italiani che vivono una realtà di fragilità sociale, economica e ambientale, è giunto alla Edizione 5. L'avviso pubblico stanzia anche quest'anno 1.200.000 euro, si articola in due specifiche azioni: l'Azione 1 per il Sostegno, alla quale sono destinati 800.000,00 euro, mira al finanziamento di progetti in luoghi rigenerati, cioè oggetto di precedenti interventi di rigenerazione urbana, in cui si sviluppano processi di innovazione sociale e si sperimentano nuove logiche di collaborazione con le comunità locali; l'Azione 2 per la Promozione, alla quale sono destinati 476.235,00 euro, è volta alla promozione di progetti in luoghi da rigenerare, cioè volti a trasformare le aree urbane residuali e gli spazi in disuso, in luoghi accessibili e fruibili, di scambio e apprendimento, attraverso la realizzazione di processi collaborativi, di innovazione sociale e a basso impatto ambientale. Scadenza 16 maggio 2023 alle ore 16. L’avviso è destinato a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla creatività contemporanea e radicati nei territori marginali, quali ad esempio: enti pubblici, fondazioni, associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, università, centri di ricerca non profit, imprese sociali e di comunità non profit.