Dalla donna dell’anno all’inclusione ai premi settoriali: ecco i Fintech Awards

Un premio ad hoc in memoria di Marie Johansson, giovane svedese adottata dal fintech italiano, prima come country manager di Tink e poi passata a Conio dove stava curando progetti innovativi legati alle valute digitali. Una passione tutta al femminile, stroncata a fine 2022 da un male incurabile, ma che ha lasciato una traccia indelebile in un settore ancora troppo dominato dalla presenza maschile.

È andato ad Antonella Grassigli di Doorway, per la «persistenza nel diffondere l'idea che il venture capital possa svolgere un ruolo di catalizzatore nel progresso sociale ed economico» che ha permesso all'azienda di «raggiungere un nuovo stadio di sviluppo ed espansione», il premio “Woman of the year” nell’ambito dei Fintech Awards 2023 organizzati da Italia Fintech, che si snoda in quattordici categorie per premiare le migliori società fintech dell’ultimo anno.

Come migliore società dell’anno in assoluto è stata scelta Scalapay, uno dei due unicorni emersi nel corso dell’anno nel fintech italia: «L'azienda - recita la motivazione - offre un servizio innovativo ormai consolidato tra i consumatori e gode di un'ottima reputazione tra i maggiori player del mercato. In pochi anni di attività, è stata capace di espandersi in modo capillare, chiudendo un brillante 2022 ricco di risultati, tra i quali non si può non citare la classificazione ad “unicorno” per il superamento del miliardo di dollari di valutazione».

Miglior professionista dell’anno è Tommaso Migliore, Ceo e founder di Mdotm, società basata a Londra che utilizza l’intelligenza artificiale al servizio delle società di gestione del risparmio. «Il professionista gode di ottima considerazione nel mercato anche a livello internazionale, ed è spesso chiamato a partecipare a prestigiosi eventi in tutto il mondo condividendo la sua storia ed esperienza. La società è stata l'unica realtà europea ad essere selezionata a prendere parte nell’accelerator program creato da “Google for Entrepreneurs” avente luogo nella Silicon Valley».

Diversi i premi settoriali: per il Wealthtech è stata premiata Euclidea, per Regtech Ineo, per Proptech Walliance, per Lendtech Banca AideXa, per Paytech TeamSystem Payments, per Banktech Hype.