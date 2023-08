Dalla famiglia ai bonus: per L’Esperto risponde in agosto quattro speciali

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La pausa estiva porta con sé l’occasione per fare il punto sui temi più caldi. Ad agosto il fascicolo dell’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore del Lunedì uscirà in versione speciale. Tornano i numeri monografici, con una selezione dei quesiti dei lettori (e delle risposte degli esperti) dedicata di volta in volta a un’area tematica, più o meno ampia. Ecco i quattro appuntamenti, a partire da lunedì prossimo.

7 agosto: Affari di famiglia. Un “focus” dedicato ai privati. Rapporti con le banche, cause civili, successioni, diritto di famiglia e diritti del consumatore, le regole del condominio, la locazione e la vendita di immobili;

14 agosto: Lavoro e previdenza. Ferie, permessi e congedi. Il lavoro autonomo e il pubblico impiego, la ricongiunzione e il cumulo dei contributi. La previdenza complementare e l’accesso alla pensione;

21 agosto: Bonus edilizi. La più “gettonata” di tutte le rubriche dell’Esperto. Cessione del credito e sconto in fattura, le procedure per i condòmini e i proprietari di case indipendenti, con il passaggio in rassegna di tutti i benefici a disposizione;

28 agosto: Fisco - Iva, imprese e lavoratori autonomi. Le dichiarazioni dei redditi e la possibilità di accedere al “forfait”, il fisco d’impresa e un’ampia parte dedicata all’Iva, dalla fatturazione ai rapporti con Paesi Ue ed extra-Ue.