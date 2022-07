Dalla famiglia alla logistica urbana, è arrivato il momento delle cargo bike

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un post su Instagram di qualche tempo fa, Fedez ha fatto schizzare alle stelle l’interesse per le cargo bike: le biciclette (in questo caso elettriche) che come suggerisce il nome – sono concepite per trasportare persone (in questo caso i suoi due figli) e naturalmente oggetti e carichi pesanti.

Una tipologia di bici molto versatile, sempre più spesso usate dai corrieri e per i servizi di logistica, dove si dimostrano particolarmente adatte nelle piccole strade dei nostri centri storici dove traffico e Ztl possono bloccare una vettura ma non una cargo, in grado di effettuare consegne più rapide, con un risparmio di tempo fino al 60% rispetto a un furgoncino.

Sempre più apprezzate anche dai genitori, che hanno più di due figli e che nella praticità di queste tipologia di bici hanno trovato la maniera perfetta per spostare rapidamente la famiglia tra scuola e impegni.

Una tendenza che ha beneficiato, forse più di tutte, dell’introduzione della pedalata assistita, con le e-cargo (cargo a pedalata assistita), che hanno conquistato una nicchia di mercato ancora più ampia, con l’assistenza elettrica che ha amplificato l’usabilità: più chili da trasportare, più chilometri da percorrere e zero fatica.

A misura di città

Le cargo sono il mezzo ideale per decongestionare le città e per poter accedere dappertutto, con indubbi vantaggi in tema di sostenibilità ambientale. Molto più compatte di auto e van, richiedono aree di sosta minori e riducono il traffico veicolare rendendolo più fluido.