Dalla famiglia Zegna 3 milioni, Chanel assicura il 100% degli stipendi Si aggiorna di continuo l’elenco di donazioni e iniziative di marchi della moda italiani e stranieri - Operativa la produzione di dispositivi chirurgici frutto del progetto Confindustria Moda-Cna Federmoda-PwC-Sportello Amianto nazionale

6' di lettura



Prosegue senza sosta l’impegno di persone, famiglie, aziende e associazioni per contribuire ad affrontare l’emergenza coronavirus.

La scelta della famiglia e del gruppo Zegna

La famiglia Zegna, insieme al top management del gruppo, ha deciso di donare, a titolo personale, 3 milioni di euro alla Protezione civile, per sostenere gli infermieri, i medici, i ricercatori e i volontari di tutta Italia che da settimane ormai lavorano instancabilmente per combattere l’epidemia. «In Zegna crediamo che le nostre azioni di oggi determinino il nostro domani – ha spiegato Gildo Zegna, ceo di Ermenegildo Zegna. La pandemia che stiamo affrontando è un appello per tutti ad agire. Ognuno di noi deve fare la sua parte per contrastare questa emergenza globale».

Il gruppo inoltre dedicherà una parte delle linee produttive dei suoi impianti in Italia e Svizzera nella manifattura di mascherine mediche, per venire incontro sia alle necessità dei dipendenti del gruppo che a quelle esterne.

La sostenibilità sociale di Chanel

Ancora diversa la via di Chanel, che manda un segnale forte in termini di responsabilità sociale verso i propri dipendenti. La maison francese ha annunciato che non ricorrerà allo strumento della cassa integrazione previsto dallo Stato italiano per le sue società industriali e i suoi centri di distribuzione e di coordinamento. Pertanto, per un periodo di 8 settimane, pari a 40 giorni lavorabili, le società italiane che fanno capo a Chanel, Roveda, Gensi, Samanta, Global DC Chanel Coordination Srl Vittuone e Chanel Coordination Srl Osmannoro si impegnano a mantenere al 100% gli stipendi dei loro 750 dipendenti.

«L’obiettivo – ha dichiarato il gruppo francese del lusso – è di non pesare sui conti pubblici, in modo che lo Stato italiano possa sostenere, in via prioritaria, le aziende più vulnerabili, e, naturalmente, concentrare le sue risorse sul sistema sanitario, il personale medico e tutti gli organismi preposti al soccorso delle persone».

Inoltre, per contribuire agli sforzi di solidarietà nazionale, Chanel ha elargito una donazione nei confronti di alcune strutture ospedaliere e di servizi di emergenza per migliorare le condizioni di lavoro del personale medico che è in prima linea dall’inizio dell’epidemia e ha fornito apparecchiature informatiche per permettere ai pazienti ricoverati in isolamento di poter restare in contatto con i propri familiari in un momento così delicato.



Mascherine da Fast Retailing (Uniqlo) e un aiuto diretto a Milano

Uniqlo, il brand globale di abbigliamento del gruppo giapponese Fast Retailing ha annunciato che donerà 1 milione di mascherine al comune di Milano e 400 piumini ai volontari che prestano servizio nella città. Le mascherine saranno devolute agli ospedali, ai centri con maggiore necessità, utilizzate a tutela degli operatori comunali e dei volontari attivi sul territorio: l’emergenza richiede infatti uno sforzo comune di tutti i settori pubblici e delle associazioni di volontariato per provvedere ai bisogni della popolazione e risulta necessario proteggere coloro che si trovano a combattere il Covid-19 in prima linea, e quindi sono più esposti.

A livello globale, Fast Retailing si è avvalsa dell’aiuto dei propri partner di produzione in Cina per procurarsi circa 10 milioni di mascherine. Queste saranno donate a strutture mediche ad alta priorità in Giappone e in altre località in tutto il mondo dove c’è un urgente bisogno di indumenti protettivi, comprese le mascherine.