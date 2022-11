Dalla farmaceutica al commercio cresce l’esercito delle start up

Si colloca alla frontiera dell’innovazione pure CTS H2, che però sta in Friuli, a Brugnera, nel pordenonese. Spiega l'ad Daniele Verardo: «Le nostre soluzioni permettono di ripensare il processo di produzione, stoccaggio, recupero e riuso dell’energia rinnovabile autoprodotta. Il tutto grazie all’idrogeno, veicolo energetico ideale per sviluppare sistemi autosufficienti e integrati per l'utilizzo e lo stoccaggio di energia autoprodotta». La startup è nata nell’estate 2019, ma il team ha molta esperienza e il fatturato supererà a breve il milione di euro. «Vogliamo diventare un player importante per sistemi a basso consumo, sostenibili e a impatto zero quanto a emissioni di CO2, proponendo una soluzione al problema dell'accumulo dell’energia prodotta ma non consumata subito – nota Verardo. – Ricaviamo l’energia necessaria al fabbisogno elettrico e termico da semplice acqua piovana e dal sole».

La start up bene si inserisce nella visione della regione Friuli Venezia Giulia, che punta molto sull’economia dell’idrogeno.

Altra caratteristica delle imprese innovative è la capacità di far leva sulle specificità territoriali. Come fa la trentina Motorialab, che crea «sistemi digitali per migliorare la sicurezza delle persone in montagna – spiega il CEO Riccardo De Filippi –. In sostanza vuol dire fare software per raccogliere dati in un database e sulla base di questi dati sviluppare strumenti di Intelligenza Artificiale per migliorare la sicurezza delle persone».

Il loro primo prodotto è Safe, un sistema usato «dai resort sciistici per migliorare la sicurezza degli sciatori. Comprende una app usata dai soccorritori per geolocalizzare i dati dei soccorsi sulle piste. Sui dati raccolti costruiamo modelli di IA per prevenire e ridurre gli infortuni degli sciatori».

Durante la scorsa stagione con Safe sono stati georiferiti e documentati, assicura De Filippi, «il 70% dei soccorsi sulle piste italiane».