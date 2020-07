Scuola, dalla febbre alle aule: le 8 incognite del ritorno in classe per studenti e famiglie Il tema più urgente secondo il presidente dell'associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, è la «messa a disposizione delle scuole di un documento snello e prescrittivo sugli aspetti meramente sanitari da adottare rigidamente e ovunque» di Andrea Gagliardi

Scuola, Azzolina: febbre si misura a casa, tutti hanno termometro

Il tema più urgente secondo il presidente dell'associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, è la «messa a disposizione delle scuole di un documento snello e prescrittivo sugli aspetti meramente sanitari da adottare rigidamente e ovunque»

In tutto sono 2,9 i miliardi messi a disposizione dal Governo per il ritorno in classe degli studenti con l'avvio del nuovo anno scolastico, per un totale di oltre 6 miliardi stanziati dall'inizio del 2020. Un miliardo e 600 milioni è arrivato dal decreto rilancio; la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è riuscita poi ad ottenere altri 1,3 miliardi nello scostamento di bilancio a cui si sono aggiunti altri 300 milioni reperiti nelle ultime 48 ore. Se a queste somme si aggiungono i fondi precedentemente mobilitati tra Pon, fondi per l'edilizia scolastica e Cura Italia si arriva alla cifra record di oltre 6 miliardi. Con queste risorse il ministero dell'Istruzione mira a comprare banchi nuovi (il bando del Commissario Arcuri ne prevede 3 milioni al massimo), assumere docenti e personale Ata e acquisire - tramite gli enti locali che devono metterli a disposizione - nuovi spazi in cui poter far fare le lezioni. Ma non mancano le incognite del ritorno a scuola per studenti e famiglie.

Il protocollo sanitario per rientro a settembre



Il tema più urgente secondo il presidente dell'associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli è la «messa a disposizione delle scuole un documento snello e prescrittivo sugli aspetti meramente sanitari da adottare rigidamente e ovunque» perché «occorre fare in modo che i dirigenti scolastici siano nelle condizioni di garantire ad alunni e famiglie che il primo settembre la scuola riprenda in sicurezza, senza attribuzioni di responsabilità indebite».

Cosa fare con lo studente con la febbre in classe?

Ma quali sono gli aspetti sanitari da chiarire, posto che le mascherine, al momento, in base alle linee stabilite dal Comitato tecnico scientifico, saranno obbligatorie a scuola (ma non al banco) e saranno fornite al personale docente e Ata dallo Stato mentre per gli alunni dovranno provvedere le famiglie? Prima di tutto va ancora specificata la procedura da seguire in caso di un caso sospetto di Covid in aula. In base alle indicazione del Cts non sarà misurata la temperatura prima dell’ingresso in aula. Sta alla responsabilità dei genitori non mandare a scuola i figli in caso di febbre oltre 37.5. Ma che succede se un alunno/a si sente male in classe e risulta malato/a? «Non sappiamo che procedura seguire - spiega Giannelli - se ad esempio, così come è stato previsto per gli esami di maturità, va individuata un’aula ad hoc dove far stazionare la persona “a rischio” prima dell’intervento delle autorità sanitarie». Così come «mancano indicazioni specifiche sulla aerazione delle aule e sulla frequenza della pulizie dei bagni».

Incognita ingressi scaglionati

Altra incognita è rappresentata dalle modalità di ingresso a scuola. Si è parlato di ingressi scaglionati per evitare assembramenti. Ma al momento non c’è nulla di definito. Certo è che con le nuove norme sul distanziamento è improbabile che i mezzi pubblici riescano a trasportare tutti gli alunni nella stessa fascia oraria come accadeva in epoca pre-Covid.

La carenza di aule

C’è poi il problema delle aule. Non tutti gli istituti hanno aule grandi a sufficienza per garantire la presenza di tutti gli alunni nel rispetto delle norme sul distanziamento. «In base alle ultime stime non troveranno posto a scuola circa 600mila studenti - continua Giannelli - per i quali dovranno essere reperite 20-30mila aule. Ed è un problema di non facile soluzione che dovrà essere risolto dagli enti locali».