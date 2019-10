Dalla Fed alle trimestrali hi-tech: tutti i market mover della settimana

Quanto ci può far male una recessione in Germania

2' di lettura

La politica monetaria torna in primo piano sui mercati in una settimana che vedrà la Federal Reserve riunirsi per il direttivo mensile da cui gli investitori si attendono un taglio dei tassi. Sarà anche una settimana chiave sul fronte dei dati macroeconomici con una serie di importanti rilevazioni che saranno rese note nei prossimi giorni. Entra nel vivo anche la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate con la pubblicazione dei conti dei colossi dei big del settore tecnologico.

1) Il direttivo Fed

L’appuntamento clou della settimana è in programma per mercoledì 30 ottobre quando si chiuderà ufficialmente il direttivo Fed con la decisione sui tassi di interesse. Il mercato attualmente sconta un taglio dei tassi di 25 punti base. Una riduzione del costo del denaro viene messa in conto come misura da prendere a scopo precauzionale per contrastare i rischi di rallentamento della congiuntura correlati alla guerra commerciale.

Il taglio dei tassi Fed avrà implicazioni soprattutto sul mercato valutario e obbligazionario che potrebbero reagire soprattutto a eventuali indicazioni che lascino intendere un cambiamento nell’orientamento futuro della politica monetaria. Sempre sul fronte della politica monetaria sarà da tenere d’occhio il direttivo della Banca centrale giapponese in programma per giovedì 31 ottobre.

2) I dati macro in Europa e Stati Uniti

La settimana sarà caratterizzata dalla pubblicazione di una serie di indicatori macroeconomici che forniranno agli investitori il polso della congiuntura nelle principali economie sviluppate. Mercoledì 30, nel giorno della Fed, sarà resa nota l’ultima rilevazione sul Pil negli Stati Uniti relativo al terzo trimestre da cui gli analisti si attendono una crescita dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le ultime stime sull’andamento del Pil dell’Eurozona saranno invece pubblicate giovedì. Il Pil dell’Eurozona nel terzo trimestre dovrebbe mostrare una crescita dello 0,1 per cento.

Un’altra giornata chiave sarà quella di venerdì 1 novembre quando sarà resa nota l’ultima rilevazione sulla fiducia nel settore manifatturiero negli Usa e soprattutto l’ultimo rapporto sul mercato del lavoro, variabile chiave nel determinare la politica monetaria della Fed.