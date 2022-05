Dalla Fed Usa al Brasile: la sfilata di strette monetarie porta il Bund all’1%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Era giugno 2015. Il rendimento dei Bund tedeschi decennali scendeva sotto la soglia dell’1%, per non farci più ritorno. Fino a oggi 3 maggio: in vista della grande stagione delle strette monetarie globali, il rendimento del Bund decennale è infatti risalito per qualche momento all’1%. Alla fine ha chiuso a 0,97%, ma il tabù dell’1% l’ha infranto. È la prima volta dal 2015. Allo stesso tempo il rendimento del BTp decennale ha toccato il 2,85%, massimo da inizio 2019. E negli Stati Uniti il Treasury...