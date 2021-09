Dalla Ferragni a Djokovic, da Magnini alla Canalis: i nuovi volti degli orologi

2' di lettura

Nuovi brand ambassador si affacciano al mondo delle lancette. Ultima in ordine di tempo è stata l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni (24,8 milioni di follower su Instagram) scelta da Hublot, maison del gruppo Lvmh. «È all'avanguardia, ha saputo essere al passo con i tempi dominando le piattaforme digitali e trasformando la sua passione in un business – dice di lei Ricardo Guadalupe, ceo dell'azienda svizzera –. Il suo talento naturale si è trasformato in un successo che sembra essere alla portata di tutti. Ha realizzato il suo sogno incitando uomini e donne della sua generazione e credere che tutto è possibile».

Oltre a Chiara Ferragni, Hublot ha aggiunto alla sua già ricca squadra di brand ambassador sportivi (la star del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, su tutti) anche il dominatore del tennis degli ultimi anni, il numero uno Novak Djokovic. Solo nel 2021, il campione serbo ha vinto tre dei quattro slam del circuito Atp: Australian Open, Roland Garros e Wimbledon.

Loading...

Nuovo ingresso anche in casa Longines con l'attore inglese Regé-Jean Page come Ambasciatore d'Eleganza. Page si è distinto nella serie di grande successo di Netflix Bridgerton e sarà una delle star dell'atteso film tratto dal gioco di ruolo più famoso del mondo, Dungeons and Dragons, in uscita nel 2023. «Siamo entusiasti di accoglierlo nella nostra famiglia: Regé-Jean sa ridefinire l'eleganza. Ha già fatto molto, ma è chiaro che questo è solo l'inizio di una straordinaria carriera» ha sottolineato Matthias Breschan, ceo di Longines.

Infine, il marchio italiano Breil, per lanciare il suo progetto digitale Untauchable Values ha coinvolto sette personalità provenienti da ambienti diversi come il calciatore della nazionale e della Juventus Leonardo Bonucci, l'ex star del nuoto Filippo Magnini, la showgirl Elisabetta Canalis, l'attrice e presentatrice Lodovica Comello e i personaggi televisivi Ignazio Moser, Rosa Perrotta e Giulia Salemi.