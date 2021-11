Dalla finanziaria al Quirinale, prove generali di regia comune

Ieri è arrivato un coro di sì alla sua proposta ma le distanze sui tagli fiscali restano, così come resta arduo pilotare tutti quei passaggi che portano al Colle. Trovare un’intesa tra Letta e Salvini, Conte e Renzi più Berlusconi non vuol dire accordarsi solo su un nome da eleggere ma mettere i pilastri istituzionali del prossimo anno.

E il primo di questi è chiarirsi sulla data delle elezioni politiche. Se il gioco tattico di alcuni include anche l’opzione voto, è evidente che le prove generali di una regia comune falliranno. Il presupposto per chi cerca le urne è scomporre la coalizione che oggi sostiene Draghi. Per questo le soluzioni di maggiore garanzia per tenere tutto in piedi sono quelle di una conferma di Mattarella oppure del premier al Colle perché non scalfiscono l’attuale unità nazionale.

Per Draghi però c’è una complicazione: la sua sostituzione a Palazzo Chigi. Il sospetto di Pd e 5 Stelle è che Salvini, pur accordandosi sul suo nome al Quirinale, possa poi approfittare di un nuovo presidente del Consiglio per sfilarsi e andare all'opposizione giocando ad “armi pari” con Meloni durante la campagna elettorale. Diffidenze tra leader e dentro i partiti. Infatti, l’indicazione dei rispettivi segretari dovrà superare soprattutto il test di fiducia dei gruppi e dei parlamentari, i più sospettosi perché preoccupati dal rischio voto. Sul nome proposto per il Colle peseranno le prospettive di stabilità che garantisce. E, al momento, se Draghi “trasloca” al Quirinale, quelle prospettive non appaiono tanto solide.