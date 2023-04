Dalla Formula E alla E1 Series: tutto pronto per il primo campionato mondiale di motonautica elettrica

Il ruolo della scienza

«Per acquisire fiducia da tutti i partner, in prima battuta sarà molto importante dimostrare che è possibile spostarsi e divertirsi sull'acqua con un dispendio energetico e un rispetto dell'ambiente così elevati da fare quasi concorrenza alle barche a vela», continua il Ceo Rodi Basso. Può sembrare difficile da credere sulle prime, ma quando l'ecologista marino più noto e scientificamente citato nei paper scientifici, Carlos M. Duarte, afferma che «il progetto della E1 aiuterà anche a incoraggiare la biodiversità», significa che i promotori vogliono davvero offrire un “pacchetto” inedito alle località ospitanti. Nessun aspetto è lasciato al caso. Il professore spagnolo Duarte, oltre che famoso fra i biologici marini, è ritenuto dalla Reuters la dodicesima persona più influente al mondo nei cambiamenti climatici, ed è un teorico del salvataggio del pianeta su vari fronti legati al suo sogno di creare degli ecosistemi “blue carbon”, coerente con la considerazione che il ripopolamento della vita vegetale e animale dentro e fuori dagli oceani possa rimuovere grandi quantità di anidride carbonica dall'atmosfera. Perciò, dice Duarte: Lla protezione e il ripristino degli ecosistemi marini da me definiti “blue carbon” potrebbero essere una parte essenziale della lotta al cambiamento climatico». Ma non solo, continua il professore della King Abdullah University of Science and Technology (Kaust): «Ho sviluppato una strategia per recuperare entro il 2050 quell'abbondanza di habitat e di grandi animali marini che popolavano l'oceano. Possiamo recuperarla in una sola generazione umana. Ho scelto di aderire a questo progetto perché, dopo essere al vertice da sette anni nelle pubblicazioni mondiali in materia, ho esaurito la mia traiettoria nel mondo accademico, dove vengono generate conoscenze ma non si agisce. Mi sono perciò subito appassionato a questa “piattaforma” perché offre la possibilità di sviluppare progetti che incontrano le mie due principali linee di ricerca e azione: mitigare il cambiamento climatico e ricostruire l'abbondanza della vita marina. Siccome oggi più di metà della popolazione vive in aree urbane e la maggior parte di queste sono città costiere, ritengo che sia importante legare le location degli eventi a questo tipo di progetti, in modo da poter coinvolgere numeri importante di popolazione e dimostrare quanto è importante rivitalizzare gli ecosistemi marini in prossimità delle città e non solo in aree remote dove i coralli prosperano autonomamente».

Ma il suo contributo scientifico non finisce qui. Da un lato, la Kaust insieme alla Delft University of Technology stanno facendo una valutazione LCA (Life Cycle Assessment) della barca e del progetto. C'è bisogno di certificare il tutto per mostrarsi efficaci e attirare squadre e sponsor, ma i punti di partenza, sono ottimi anche a occhio nudo, come spiega il veterano di motonautica Lino di Biase: «Indubbiamente non c'è granché spruzzo di acqua. Il mezzo è particolarmente silenzioso. Basti pensare che il costo energetico effettivo è più nell'ordine di centesimi per miglio che di euro interi». E come sottolinea Duarte: «I risultati sono già confortanti. Poiché la barca è sollevata dalla superficie, non genera onda, mentre le eliche sono attualmente sotto esame – da un professore italiano in Arabia Saudita, Matteo Pacini - per ottimizzare al massimo il rumore e la loro efficienza energetica».

A proposito delle eliche: «La loro dispersione da sempre è uno dei punti deboli della nautica, contiamo perciò di registrare anche in questo ambito innovazioni e miglioramenti significativi», commenta Basso. E poi una chicca, che chiuderà il gap con i progressi fatti nell'America's Cup e nella vela foiling in genere: «Stiamo inoltre già lavorando su diverse idee e modelli per ridurre la resistenza aerodinamica dell’imbarcazione e per utilizzare il movimento dell’imbarcazione per spingerla. In modo simile a quanto facciamo con le vele in aria, ma sott’acqua, in modo che il movimento stesso dell’imbarcazione generi una propulsione aggiuntiva che migliori il movimento della barca e riduca il consumo di energia», conclude Duarte.

Una barca a zero emissioni

A leggere il nome in carena viene da pensare subito alle iniziale dell'ideatore della E1 Series: RB-01 richiama subito le iniziali di Rodi Basso. Una fortunata coincidenza perché la progettista, Sophie Horne, aveva pensato di chiamarla RaceBird perché «dopo gli studi e un'esperienza nel mondo dei superyacht, tornando a vivere in Europa, in Svezia, avevo osservato il volo degli uccelli a filo d'acqua. Una planata molto redditizia che ora è diventata il Dna della barca, influenzandone il design: non a caso la prua assomiglia proprio a un becco d'uccello. E sarà così anche la sua evoluzione “leisure” che inaugureremo nel contesto della E1 Series per far provare gli ospiti a un'esperienza simile a quella della barca da corsa».

Il RaceBird da gara nella sua “generazione 1” è lungo “soli” 7 metri, pesa circa 1.200 chili con una batteria che non supera i 200 chili, da 35 KWh. Trascurabile il peso dell'unità propulsiva, sempre nell'ordine di poche decine di chili, capaci però di garantire 150 kW di potenza: numeri volutamente contenuti ed equilibrati per dare appunto un messaggio di svolta a tutto l'ambiente. Valori non esagerati anche per non richiedere attrezzature eccessive per lo svolgimento delle manifestazioni: con potenze non superiori a quelle richieste per le auto elettriche, in 45 minuti si potranno ricaricare tutte le barche fra una sessione e l'altra. Dati che non penalizzano il lato emozionale dello sport, visto che in quanto a velocità massima resta l'ebrezza di raggiungere i 50 nodi di velocità massima: non troppi, ma il disegno dei percorsi sarà articolato e ricco di curve e sorprese come mai viste prima, «inclusa la possibilità di cambiare il campo gara grazie a delle boe gestite elettronicamente», puntualizza Basso. Inoltre, il format prevede coppie di piloti composti obbligatoriamente da un uomo e una donna che dovranno alternarsi nelle prove e nelle gare, che si svolgeranno con batterie eliminatorie da quattro barche per turno.