Dalla foto ai commenti, sei mosse per avere il meglio da LinkedIn

LinkedIn compie quest’anno 20 anni. È il social media dei professionisti, che in Italia conta più di 16 milioni di iscritti. Ci sono anche tanti avvocati e commercialisti che propongono i loro servizi, portando avanti quello che gli esperti di marketing chiamano “social selling”: 160mila i primi – fa sapere al Sole 24 Ore LinkedIn dal quartiere generale milanese –, 64mila i secondi. Il 66% degli avvocati iscritti a Cassa forense è presente su questo canale social, numero che scende al 52% per i commercialisti. Esserci con la semplice apertura di un profilo personale, tuttavia, non basta: occorre esserci attivamente, realizzando una strategia a medio e lungo termine, basata su due di tipi di attività, “inbound”(ovvero in entrata) e “outbound” (in uscita).

Le mosse vincenti in entrata

Per attrarre persone verso il nostro profilo occorre presentarsi al meglio, indicando chiaramente la professione svolta: sono un avvocato o un commercialista? Scriviamolo nel sommario, così da farci trovare da chi, compiendo una ricerca tramite il motore di ricerca di LinkedIn, cercherà proprio un avvocato o un commercialista. Altri campi da curare con attenzione sono: le informazioni di contatto, il riepilogo della nostra attività e le esperienze maturate. Nel primo caso possiamo decidere di lasciare il nostro recapito telefonico, l’indirizzo del nostro sito, la nostra email, il giorno del nostro compleanno e altri dettagli suggeriti da LinkedIn, come il nostro nome utente su Skype. Circa il riepilogo dei servizi che offriamo meglio scarseggiare dando poche informazioni ma rilevanti, esponendole in modo semplice con una lista ordinata, ad esempio numericamente o alfabeticamente; in merito alle attività svolte, ricordiamoci che i nostri clienti presenti o futuri non le contano, ma le pesano e, dunque, scegliamo tra quelle fatte in passato quelle che possono rappresentare nostri segni distintivi.

Anche l’abito fa il professionista: parlando di un social media dedicato al lavoro, il consiglio è di presentarci professionalmente, lasciando lo spazio per immagini informali ad altre occasioni di condivisione sociale. Foto di profilo professionale recente, dunque, e dalla quale possano emergere anche le nostre soft skill, ad esempio, l’empatia: nessun cliente, infatti, vuole avere a che fare con un professionista musone.

Altrettanto importante è la foto di sfondo del profilo, delle dimensioni consigliate di 1.600 per 413 pixel: per questa non vale la regola del repetita iuvant (ossia le cose ripetute giovano) e, dunque, evitiamo di pubblicare un’altra immagine che ci ritragga, ma usiamo lo spazio, ad esempio, per riassumere in una frase la nostra proposta di valore.

Un esempio per un legale? «Vinci la tua causa civile, affidati a chi in Italia lo fa con successo da anni». O per un commercialista: «Tu lavori, io mi occupo della tua contabilità a prezzi competitivi 365 giorni all’anno».