Dalla Francia alla Gran Bretagna, ecco la mappa delle restrizioni in Europa per evitare nuovi lockdown Per scongiurare nuove serrate generalizzate alcuni Paesi hanno varato appositi piani di contenimento. Ma nel mondo intanto c’è chi come Israele ha deciso un secondo blocco di Gerardo Pelosi

Un’Europa in ordine sparso ha fatto fronte negli ultimi sette mesi all’emergenza coronoavirus con Paesi stretti tra l’esigenza di tutelare la salute senza distruggere l’economia. L’Italia è stato tra i Paesi maggiormente colpiti dall’infezione ed il primo in Europa a varare misure molto drastiche di chiusura. Oggi il premier Giuseppe Conte e il suo esecutivo possono quindi concentrare i loro sforzi su come spendere i 209 miliardi di euro assegnati al nostro Paese dal Next Generation Ue: «Il lockdown – dice Conte - è stato un momento per molti versi arduo ma oggi, continuando a vigilare possiamo con fiducia attendere all’opera di ricostruzione più di altri Paesi. Noi ora possiamo dedicarci alla ripartenza del Paese». In Europa, nonostante una seconda ondata di contagi soprattutto in Francia e Spagna, si cerca di evitare il ricorso a nuovi lockdown con varie misure di contenimento e quarantene brevi come quella da 14 a 7 giorni che il Consiglio supremo di Difesa e sicurezza francese potrebbe decidere oggi dopo il parere favorevole del Comitato scientifico. Fuori dall’Europa intanto c’è chi come Israele ha deciso un secondo lockdown. Ed ecco, Paese per Paese la situazione in Europa.





Francia

Con circa 10.000 nuovi casi positivi e la morte di altre 29 persone (su un totale di 30.813) la Francia si prepara a un nuovo giro di vite: mascherine anche all’aperto e distanziamento sociale non bastano più. Il Comitato scientifico «ha constatato il fallimento» delle misure soprattutto dopo la riapertura delle scuole. Le autorità sanitarie ne hanno chiuse 32 e 524 classi sono state rispedite a casa a fare lezione a distanza. Il presidente Emmanuel Macron ha cercato di tranquillizzare l’opinione pubblica per «non cedere a nessuna forma di panico». «Dobbiamo guardare alle prossime settimane - ha spiegato Macron - cercando di adeguarci all’evoluzione del virus provando a rallentarne la circolazione con le regole sanitarie e l’organizzazione della vita sociale». Jean-Olivier Arnaud ministro della Sanità ha ipotizzato la riduzione della quarantena da 14 a 7 giorni ossia quelli più contagiosi e anche per avere la certezza che la misura in questo modo verrà rispettata da un numero maggiore di persone. Anche in Italia si sta ipotizzando una riduzione da 14 a 10 giorni ma non ci sono decisioni ad riguardo. «In genere – spiega il professor Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova – le manifestazioni della malattia appaiono 5-6 giorni dopo il contagio. Se si vuole ridurre la quarantena a 7 giorni, si cattura la maggior parte delle persone contagiate, però una piccola parte sfugge. Quindi, se si riduce, la quarantena si accetta il rischio che alcune persone contagiate, che poi a loro volta possono contagiare, sfuggano a questo procedimento di cautela».

Spagna

Seconda ondata di contagi da coronavirus in Spagna che ha fatto quasi quadruplicare i ricoveri in un mese. Se all’inizio di luglio vi erano 150 persone in ospedale, all’inizio di settembre erano arrivati a 677. L’incidenza del contagio è salita di otto volte. Il primo luglio era di 10 casi ogni 100mila abitanti, ora è arrivato a 79,8. Gli ospedali si stanno preparando a possibili aumenti di ricoveri nelle prossime settimane: alcuni hanno aperto nuovi reparti Covid-19, altri stanno predisponendo la riduzione delle ferie di medici e infermieri. Tutti hanno pronti piani di emergenza per sospendere l’attività ordinaria e poter disporre di maggiori posti letto per i malati Covid.

Portogallo

Il governo portoghese ha decisodi inasprire le restrizioni sanitarie poco prima dell’inizio dell’anno scolastico per frenare l’aumento del numero di nuovi casi. In base alle misure adottate il numero di persone che possono incontrarsi scenderà da 20 a 10 in tutto il Paese, come già avviene a Lisbona. Come nella capitale, la vendita di bevande alcoliche sarà vietata ovunque a partire dalle 20:00, così come il loro consumo negli spazi pubblici. «Abbiamo osservato dall’inizio di agosto un aumento sostenuto del numero di nuovi casi», ha detto alla stampa il premier Antonio Costa. Il Portogallo ha segnalato 646 nuovi casi in 24 ore, la cifra più alta dal 20 aprile.