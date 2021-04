Dalla frutta al latte, le cooperative tornano protagoniste nell’agroalimentare

Latte e biologico

Altro pezzo da 90 del mondo cooperativo e che sta continuando a rafforzarsi è Granarolo. «Molti allevamenti del Nord – spiegano a Granarolo – chiedono di entrare in cooperativa. Solo lo scorso anno abbiamo registrato l’ingresso nella nostra coop Granlatte di 50 nuovi soci del Friuli Venezia Giulia».

Ad essere coinvolto anche uno dei settori con le maggiori prospettive di crescita, quello delle produzioni biologiche. È il caso della Op marchigiana Montebello che conferisce i cereali alla coop pioniera del settore bio in Italia: Girolomoni. «La nostra coop – spiega il vicepresidente Francesco Torriani – ha oggi raggiunto quota 290 produttori dai 50 di appena qualche anno fa. Solo nell’ultimo anno abbiamo registrato una crescita del 30% e siamo stati costretti a rallentare nuovi ingressi».

La rivincita del vino

E poi naturalmente c’è il vino, comparto nel quale la cooperazione copre il 58% della produzione italiana e conta almeno quattro tra le prime aziende italiane per fatturato (Giv-Cantine Riunite, Caviro, Cavit e Mezzocorona). La cooperazione vitivinicola nel complesso ha chiuso il difficile 2020 con fatturato in crescita dell’1% ed export aumentato del 3% contro il -2,4% del vino italiano.

«Dalle nostre parti anche in un anno come quello del Covid – spiega il presidente di Fedagri Emilia Romagna, Carlo Piccinini – la viticoltura è in crescita. E questo a causa dell’ingresso nel settore di produttori ortofrutticoli penalizzati dal maltempo o dalla cimice asiatica. Di fatto le cantine cooperative emiliano romagnole (che gestiscono il 70% delle uve prodotte in Regione con punte del 90% nel Lambrusco) stanno ricevendo molteplici richieste di adesione che spesso non riescono neanche ad accettare». E un trend analogo è stato riscontrato nell’ultimo anno anche da diverse cantine sociali del trevigiano in Veneto, del Salento e del Gargano in Puglia.

Il valore aggiunto dei servizi

«La cooperazione è aggregazione dell’offerta e ha dimostrato di riuscire a valorizzare le produzioni in Italia o all’estero anche in un anno critico come quello della pandemia – commenta il presidente di Alleanza coop agroalimentare, Giorgio Mercuri -. Ma il rinnovato appeal delle coop non è solo legato al ruolo di mercato. Forniamo strumenti di garanzia, consulenza in campo e burocratica alle imprese. Inoltre la cooperazione da sempre riassume dentro di se le intere filiere. Per questo, sono convinto che nel momento in cui per lo futuro del comparto si intende puntare sui contratti e sugli accordi di filiera le cooperative continueranno a essere un punto di riferimento anche in futuro».