Dalla Gallura il traino alla ripresa in Sardegna Il lusso poco colpito dalla crisi «contagia» anche l'entroterra

Non si può dire estate senza dire Sardegna. Gossip, foto da cartolina, lusso trovano il loro centro nella Costa Smeralda, valorizzata a suo tempo dai capitali esteri, riportata agli auge degli anni d’oro sempre da investimenti extra-europei. Tanto esclusiva da non aver risentito delle correzioni della crisi immobiliare; semmai toccata di striscio in un effetto stagnazione, che però ormai è archiviato.

«Il mercato immobiliare della Costa Smeralda ha tutto sommato risentito della crisi in maniera minore rispetto alle altre aree ad alta vocazione turistica dell’isola – spiegano da Scenari Immobiliari –. Nel 2018 le transazioni nell’area compresa fra Olbia e Castelsardo sono aumentate di oltre il 16% e le richieste registrate dagli operatori locali nella primavera 2019 sono aumentate del 9% rispetto all'anno scorso». I 17 Comuni costieri del nord della Sardegna raccolgono il 64,6% delle compravendite totali dell’area, suddivise tra quasi il 25% della costa occidentale e il 39,7% della costa orientale nella quale è Olbia a rappresentarne poco meno della metà, così come altrettanto Alghero nella propria macroarea di appartenenza.

Fra i vari Comuni costieri alla fine del 2018 si sono registrati una serie di incrementi sulle compravendite che hanno consolidato il momento positivo del mercato di questa zona dell’isola. Si notano scambi in crescita a Alghero (+9,5%), Olbia (12%), La Maddalena (28%), Santa Teresa (12,1%); Golfo Aranci (13,9%); Aglientu (18%), Porto Torres (7,9%).

Gli acquirenti sono stranieri per il 60% e in particolare stanno aumentando quelli di provenienza asiatica. Ma cosa cercano? «In quest’area i potenziali compratori cercano soprattutto gli immobili di fascia medio-alta o alta come seconda casa o per puro investimento – spiega Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari –. Proprietà indipendenti, spaziose e con più di quattro camere da letto, in particolare ville e stazzi, anche situati lontano dalla costa, ma che vantino una posizione collinare e vista mare».

Da una analisi effettuata sull'offerta degli immobili di lusso in Costa Smeralda, dai due milioni di euro in su emerge che Arzachena si conferma ancora una volta la località che vanta il maggior numero di immobili di lusso sul mercato: infatti, delle 39 ville in Costa Smeralda il cui prezzo supera i 2 milioni di euro, 15 si trovano in questo Comune. Inoltre, Arzachena presenta la maggiore concentrazione di proprietà il cui prezzo di vendita è superiore ai 480mila euro, praticamente oltre la metà degli immobili offerti in tutta l’area.