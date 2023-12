Dalla Gen AI ai custobot, ecco i trend tech per il 2024: quali sono e perché sono importanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa c’è nella sfera di cristallo della tecnologia per i prossimi dodici mesi? L’intelligenza artificiale, in tutte le sue molteplici espressioni, catalizzerà ancora le attenzioni dei Chief Information Officer e degli sviluppatori di applicazioni? Il Metaverso e i mondi virtuali torneranno a essere protagonisti? E cosa cambierà nelle professioni digitali e nel rapporto uomo-macchina? E nella cybersecurity? Assisteremo al lancio di soluzioni di computing realmente innovative? Quali altre tecnologie chiave raggiungeranno una fase di maturità o di svolta per contribuire a risolvere le sfide più urgenti per imprese, persone e governi? Domande alle quali gli analisti di alcune delle principali società di ricerca al mondo hanno provato a rispondere, partendo da un presupposto facilmente identificabile nelle parole che Bart Willemsen, VP Analyst di Gartner, rivolge ai leader IT e ai top manager: “gli sconvolgimenti tecnologici e le incertezze socioeconomiche richiedono la volontà di agire con coraggio e di migliorare strategicamente la resilienza delle organizzazioni attraverso risposte ad hoc”. Ecco, in cinque punti, una sintesi di queste visioni.

1 - La Gen AI verso la democratizzazione?

Nel 2023 ha conquistato la scena mediatica e quella del business su scala globale ed è opinione diffusa fra gli esperti che continuerà ad essere anche nel nuovo anno un tema molto discusso, con una sostanziale differenza rispetto al D-Day di lancio di Chat GPT: l’AI generativa, spiegano da Gartner, si sta infatti democratizzando grazie alla confluenza di modelli massivamente pre-addestrati, cloud computing e applicazioni open source, rendendo questi modelli accessibili a tutti. Entro il 2026, si prevede che oltre l’80% delle imprese utilizzerà API e tecnologie di Gen AI e/o distribuirà applicazioni abilitate dagli algoritmi alimentati dai sistemi LLM (Large Language Model) in ambienti di produzione (all’inizio del 2023 questa percentuale non superava il 5%). La rapida adozione dell’intelligenza artificiale generativa, questo l’assunto degli analisti, democratizzerà in modo significativo le competenze in azienda, agendo da ponte fra lavoratori e conoscenze attraverso modelli conversazionali evoluti e dotati di elevata comprensione semantica. Il tutto rispetto ad adeguate policy di gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza dell’AI in grado di contenere e/o di eliminare gli effetti negativi (come la deriva dei dati o l’utilizzo di informazioni errate e illegittime) legati all’applicazione di questa tecnologia. Dello sviluppo ulteriore della Gen AI, questo è certo, ne beneficeranno gli ingegneri del software per progettare, codificare e testare (meglio) le applicazioni, dedicando meno tempo alla scrittura del codice e destinandolo ad attività più strategiche. In generale, come si legge nel rapporto ““TechnoVision Top 5 Tech Trends to Watch in 2024” di Capgemini, i modelli LLM diventeranno sempre più piccoli per essere eseguiti con capacità di elaborazione limitate (anche ai margini delle reti o su architetture aziendali più piccole) e le nuove piattaforme di intelligenza artificiale combineranno modelli generativi con informazioni di alta qualità provenienti dai cosiddetti “knowledge graph”. Il vantaggio per le aziende? Un’AI che sarà più accessibile, versatile ed economica, che non richiederà profonde competenze tecniche e faciliterà la scalabilità dei casi d’uso, favorendo la produzione di valore a lungo termine e aprendo il fronte allo sviluppo di veri e propri ecosistemi generativi multi-agente.

2 - La cybersecuirty incontra la quantistica

Alcuni analisti parlano (forse esagerando) di corsa agli armamenti informatici, in cui i progressi della potenza di calcolo devono essere soddisfatti da meccanismi di difesa digitale rafforzati. Cosa significa? Un probabile cambio (drastico) di paradigma. Se l’utilizzo pervasivo di intelligenza artificiale e di sistemi di machine learning per il rilevamento delle minacce e la probabile assunzione dei modelli di sicurezza “zero-trust” a standard globale sono tendenze assodate o quasi, una nuova sfida sta rapidamente emergendo in relazione al progresso dell’informatica quantistica e alla necessità impellente di mantenere la privacy e la sicurezza dei dati, ovverosia lo sviluppo di algoritmi resistenti ai quanti. Il rischio che si corre, come si legge nel rapporto di Capgemini, è quello che si rendano obsoleti standard di crittografia consolidati come RSA ed ECC e va quindi letta in questa direzione la prevista pubblicazione nel corso del 2024, a firma del National Institute of Standards and Technology americano, del protocollo PQC (Post Quantum Criptography), indirizzato per l’appunto agli algoritmi di crittografia ritenuti resistenti agli attacchi quantistici. Il cambio di scenario è di conseguenza presto riassunto: in considerazione del fatto che il Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act impone alle organizzazioni pubbliche e private inscritte nel registro dei fornitori del governo USA di migrare verso lo standard PQC entro un anno dalla sua pubblicazione, ecco che l’argomento è destinato a diventare una priorità di molti consigli di amministrazione per i prossimi dodici mesi. E gli effetti stimati di tale cambiamento per i leader aziendali e gli esperti di tecnologia sono epocali, perché c’è in ballo la completa rivisitazione delle fondamenta su cui si basano gli standard di sicurezza informatica a livello globale.

3 - Applicazioni intelligenti, talenti e forza lavoro aumentata

L’intelligenza a livello applicativo, secondo la definizione di Gartner, va considerata la capacità di adattamento per rispondere in modo appropriato e autonomo a cambiamenti di contesto e può essere utilizzata in molti casi per migliorare o automatizzare alcuni processi lavorativi. La sua virtù fondamentale, così come la intendono gli esperti, è quella di mettere a fattore comune diversi servizi basati sull’operato degli algoritmi - come l’apprendimento automatico, gli archivi vettoriali e i dati connessi – e generare esperienze che si adattano in modo dinamico all’utente. Secondo la società di ricerca americana, la crescente domanda di applicazioni intelligenti è strettamente correlata a una strategia che porta ad ottimizzare il valore generato dai lavoratori umani, e cioè la cosiddetta Augmented-Connected Workforce (ACWF), la forza lavoro aumentata e connessa. La necessità di molte aziende di far scalare velocemente le competenze dei propri talenti richiede infatti soluzioni avanzate per analizzare la forza lavoro (performance, esigenze, comportamenti) e fornire linee guida operative a sostegno dell’esperienza, del benessere e della capacità della forza lavoro di sviluppare ed evolvere i propri skill. Entro il 2027, questa la predizione di Gartner, il 25% dei Chief information officer si affiderà a progetti di forza lavoro aumentata e connessa per ridurre del 50% il tempo di acquisizione delle competenze nei ruoli chiave mentre la capacità di attrarre e trattenere i talenti continuerà ad essere una priorità dei Ceo, proprio perché (per un quarto di essi) la carenza di figure qualificate è uno dei rischi potenzialmente più dannosi per la propria organizzazione.

4 - Arrivano i “clienti macchina”

Il termine tech che li definisce è “custobot”, e nella sostanza sono soggetti economici non umani (in grado di negoziare e acquistare autonomamente beni e servizi in cambio di un pagamento. Entro il 2028, questa la fotografia di prospettiva scattata da Gartner, nel mondo saranno presenti 15 miliardi di prodotti connessi con il potenziale di comportarsi come veri e propri clienti, e altri miliardi seguiranno negli anni a venire grazie all’opera degli algoritmi di intelligenza artificiale. Un fenomeno dirompente, secondo gli analisti, che andrà ad alimentare un mercato di trilioni di dollari entro il 2030 e potrebbe diventare più importante del commercio digitale così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi. Non si tratta di qualcosa di nuovo in assoluto, in relazione al fatto che di avatar economici ne parlava il guru della realtà virtuale Jaron Lanier qualche anno fa, ma l’impatto che potrebbero avere i “custobot” è enorme, soprattutto per le aziende che operano nel mondo dei servizi finanziari. Come si comporteranno le banche, per esempio, in fase di acquisizione di clienti robot non condizionabili dalle logiche di brand e di marketing? E della banca o delle o della pubblicità televisiva o della squadra sportiva che sponsorizza. Quindi, quando il mio smart wallet utilizza i dati dell’open dati bancari aperti e deciderà che devo aprire un conto di risparmio, ottenere un prestito o rifinanziare il mio mutuo, come si comporterà il mio cliente? E come si comporterà il bot finanziario associato a un determinato profilo utente per quanto riguarda la scelta del provider da utilizzare per l’apertura di un conto o l’accensione di un finanziamento? Nell’era degli open data e delle API, lo scenario che potrebbe delinearsi vedrà banche e organizzazioni finanziarie in generale (fintech naturalmente comprese) impegnate a vendere i propri prodotti e servizi alle macchine (dei rispettivi clienti e non alle persone. vendere i loro prodotti alle macchine, non alle persone. Siamo al cospetto di una nuova era per il robo-advising? L’unica certezza è che i “custobot” di cui parla Gartner utilizzeranno l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di deep learning per essere qualcosa di molto diverso, obbligando le imprese finanziarie a fornire API specifiche per supportare le esigenze dei bot piuttosto che delle persone. Fantascienza? Non proprio. La Commonwealth Bank of Australia sta già studiando come utilizzare la Gen AI per creare dei finti consumatori in grado di testare nuovi prodotti finanziari e verificarne la potenziale popolarità. Come? Attingendo ad esperienze simulate di vita quotidiana per alzare il livello di comprensione (qualitativa e quantitativa) delle possibili preferenze dei consumatori in contesti mutevoli