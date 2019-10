Dalla Georgia all'Uzbekistan: le nuove mete turistiche Le capitali europee e gli Stati Uniti sono sempre le destinazioni preferite per gli italiani. Ma si fa strada il desiderio di scoprire altri mondi di Natascia Ronchetti

Tbilisi, Georgia (Marka)

I grandi classici, come i tour nelle principali città europee o negli Stati Uniti, resistono. Ma accanto a queste mete, nel solco della tradizione per un viaggio di nozze o una vacanza, tra le preferenze dei turisti italiani si stanno aprendo nuove destinazioni. Paesi come la Macedonia, la Georgia, l'Uzbekistan cominciano a farsi strada tra i viaggiatori che vogliono sperimentare, mentre aumenta l’interesse anche per regioni come il Kerala, in India, culla dell'Ayurveda, per chi è alla ricerca di spiritualità e benessere.

Sono queste alcuni trend che è possibile intercettare alla 56esima edizione di TTG, la più grande fiera italiana del turismo, a Rimini dal 9 all'11 ottobre nei padiglioni del gruppo fieristico IEG, con tre saloni internazionali in contemporanea: oltre a TTG Travel Experience, Sia Hospitality Design (dedicato all'Hotellerie) e Sun Beach&Outdoor Style, rivolto a stabilimenti balneari e campeggi. Le nuove destinazioni emergenti sono anche al centro di un focus promosso dal gruppo fieristico in collaborazione con il National Geographic.

Aumentano i 4 o 5 stelle, addio alle pensioncine

I tre saloni ospitano quest'anno tremila espositori, dai grandi gruppi alle piccole imprese. Lo scenario nel quale si muovono in Italia è profondamente mutato nel corso degli ultimi venti anni. A partire dall'offerta ricettiva. Il numero delle strutture alberghiere è infatti diminuito mentre è aumentato quello dei posti letto: la dimensione media degli hotel è passata da 37,6 a 67,9 posti. Sono invece arretrate le piccole pensioncine a 1 o 2 stelle: nel Duemila rappresentavano circa la metà degli alberghi, oggi costituiscono il 25,9% dell'offerta, mentre si assiste a un balzo degli hotel a 4 e 5 stelle, che oggi sono quasi il 20% del totale.

Anche la domanda è cambiata. Continua a crescere la richiesta di vacanze attive - sempre più green, a contatto con la natura– e il mercato del glamping, i camping convertiti a resort di lusso (il giro d'affari dei campeggi, secondo una indagine di Assocamping Confesercenti, con oltre 2.600 imprese ha raggiunto l'anno scorso la quota di 1,6 miliardi).