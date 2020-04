Dalla grafica alle mascherine: la micro impresa cambia volto La Ideart di Villeneuve in tempi normali ha realizzato grafica per il tessile . Ora ha ripreso l'attività per convertire la produzione in team con il partner Inthema di Cremona di Carlo Andrea Finotto

Fase di controllo e imballaggio delle mascherine pronte, alla Ideart di Villeneuve (Aosta)

Il 12 marzo l’azienda chiude per coronavirus. Una decisione prudenziale: l’epidemia si sta diffondendo in maniera esponenziale e con essa la paura tra le persone. Titolare e dipendenti sono d’accordo. Meglio fermarsi. Prima anche della teoria di Dpcm con successive e via via più stringenti restrizioni.

Passano pochi giorni e il titolare, Stefano Fontanelle, riceve la telefonata di un cliente, proprietario di un’azienda di Cremona con la quale i rapporti sono consolidati da una decina d’anni: «Potremmo acquistare uno stock importante di tessuto-non-tessuto (Tnt, ndr)prima che sparisca dal mercato e provare a produrre mascherine». Fontanelle accetta: «È una scommessa - dice - a nostro rischio e pericolo».

La storia di Ideart, questo il nome dell’azienda, inizia una quindicina di anni fa a Villeneuve, in Valle d’Aosta. Comincia in un garage -o quasi - come nella storia è successo anche a Microsoft o Apple. Ma Ideart non fabbrica computer o software: è legata al manifatturiero classico, rientra nella filiera del tessile-abbigliamento e realizza stampe e grafiche.

L’azienda di Fontanelle è una delle circa 11mila realtà produttive della Valle d’Aosta e, soprattutto, appartiene alla gigantesca “famiglia allargata” delle micro imprese che in regione sono il 95,9% del totale e occupano il 58,4% degli addetti.

A indicare una grande o spesso anche una media impresa si fa presto: hanno brand conosciuti, sono famose e vengono identificate in Italia e nel mondo come simbolo del made in Italy: da Ferrari a Barilla, da Ferrero a Eni o Fca, tanto per fare qualche nome. Le piccole imprese o addirittura quelle micro - meno di 10 addetti, fatturato inferiore ai 2 milioni di euro - sfuggono invece all’immaginario. Sono sconosciute come singole entità, “vivono” come gruppo, come statistica, ma pochi sarebbe in grado di indicarne i nomi, di conoscerne le storie.