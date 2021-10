Dalla Gran Bretagna al Belgio, le (poche) restrizioni nei Paesi con molti contagi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’incubo della pandemia si riaffaccia in diversi Paesi europei e va a colpire soprattutto quelli con una bassa percentuale di vaccinati oppure dove non ci sono controlli e restrizioni di alcun tipo. Tre esempi: la Gran Bretagna che sfonda la quota di cinquantamila contagi giornalieri: la Russia, con oltre mille morti quotidiani e costretta a chiudere le attività per nove giorni: e la Lettonia, tornata in lockdown. Tanto che l’Italia, attraversata da polemiche e manifestazioni per un’applicazione del Green pass che non ha eguali in Europa, viene presa come esempio, soprattutto per le conseguenze sul fronte economico. Negli ultimi cinque mesi la crescita economica ha avuto il più grande miglioramento rispetto a qualunque altro Paese del G7, ha scritto il Financial Times, che lega il risultato anche a un robusto programma di vaccinazione e all’introduzione del Green pass.

Green pass e vaccini per l’Italia

Il discrimine tra i Paesi che stanno ricadendo nella pandemia, con un inevitabile rallentamento della ripresa economica, e quelli che la stanno contenendo sono i vaccini e i controlli collegati, a partire dalla certificazione verde fino a distanziamento e mascherine. E l’Italia - dove, a differenza della Gran Bretagna, le mascherine sono ancora obbligatorie al chiuso e, a differenza del resto d’Europa, senza il Green pass non si può entrare neanche nel luogo di lavoro - è scomparsa dalla classifica dei 15 Paesi con più casi di Covid.

Il caso più simile all’Italia lo rappresenta la Grecia, dove non c’è il Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro ma, che si tratti di pubblico o privato, i lavoratori non vaccinati sono obbligati a un doppio tampone settimanale, da fare a proprie spese. Un indubbio incentivo alla vaccinazione, come il Certificato verde italiano.

Gran Bretagna: impennata di contagi ma niente restrizioni

Preoccupanti restano i numeri della Gran Bretagna: il 21 ottobre i contagi sono andati oltre quota 50mila (52.009 per l’esattezza), primato da luglio quando avevano raggiunto anche i 60mila. L’effetto barriera attribuito al vaccino contiene il numero dei morti che resta comunque alto (115). Nel Regno Unito due terzi della popolazione (66,6%) è completamente vaccinata. Nonostante gli appelli dell comunità scientifica e di alcuni esperti del settore sanitario, il premier Boris Johnson non ritiene per ora necessario passare al cosiddetto piano B sul Covid, vale a dire il ripristino delle restrizioni abolite il 19 luglio. Le mascherine restano non obbligatorie, e il governo si è limitato a raccomandare d’indossarle in tutti i luoghi pubblici più affollati, a cominciare dalla metro e dagli altri mezzi di trasporto.

Russia: record di vittime e lockdown per Mosca

La situazione più critica si registra nei paesi dell’Est Europa, a partire dalla Russia: l’ultimo dato (venerdì 22 ottobre) registrava 37.141 nuovi casi di Covid-19 e 1.064 decessi provocati dalla malattia, il massimo dall'inizio dell'epidemia. Una cifra che si spiega anche con la bassa percentuale di vaccinati: solo un terzo della popolazione (32,5%) è completamente immunizzata. Il Green pass, introdotto a Mosca nel corso dell'estate, non è più richiesto: vi è stato perciò l'accesso libero per ristoranti, bar, piscine, teatri, cinema, musei. La regola di utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi è scarsamente rispettata.