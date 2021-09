Dalla Gran Bretagna agli Usa: ecco le nuove regole per viaggiare

3' di lettura

Il turismo internazionale non è ancora tornato ai livelli pre-pandemia, ma molti Paesi, anche alla luce delle campagne di vaccinazione anti Covid-19, hanno iniziato a cancellare o rendere meno stringenti le restrizioni sui viaggi, dagli Usa alla Gran Bretagna.

L’America riapre ai viaggiatori vaccinati da novembre

L’ultima novità arriva dagli Stati Uniti. A partire dagli inizi di novembre i viaggiatori internazionali interamente vaccinati, inclusi gli europei e i britannici, potranno entrare negli States. La decisione della Casa Bianca mette fine a 18 mesi di divieto, il cosiddetto “travel ban” scattato con Donald Trump all’inizio della pandemia e proseguito successivamente con l’amministrazione Biden. La svolta americana riguarda in tutto 33 Paesi - oltre all’area Schengen e alla Gran Bretagna ci sono Irlanda, Cina, Iran, Brasile, Sud Africa e India.

Loading...

Serve anche il tampone negativo

In base alle nuove regole, chi vorrà entrare negli Usa dovrà presentare prima di imbarcarsi il certificato di vaccinazione completa e un test negativo per il Covid eseguito nelle 72 ore prima del volo. Non è ancora chiaro quali vaccini saranno ammessi visto che negli Stati Uniti ne sono stati approvati solo tre - Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson - e non AstraZeneca o Sinovac, ampiamente utilizzati in Europa e Cina. Sarà il Centers for Disease Control and Prevention a fare chiarezza nei prossimi giorni: secondo indiscrezioni riportate da alcuni media, è probabile che AstraZeneca venga ammesso mentre sul vaccino cinese o sul russo Sputnik la questione resta in sospeso.

Niente più test per i vaccinati che viaggiano in Gran Bretagna

Si allarga poi anche ai viaggi dall’estero la ventata di alleggerimenti delle restrizioni anti Covid nel Regno Unito. L’ultima novità riguarda anche l’Italia: con l’annuncio della fine, dal 4 ottobre prossimo, dell’obbligo di test negativo anti Covid alla partenza per tutti coloro che arriveranno o rientreranno in Inghilterra con la certificazione provata di una doppia vaccinazione dai territori che - come l’Italia - sono inseriti nella cosiddetta “amber list” di allerta intermedia (con l’Italia, gli Usa e il grosso dell’Ue)

Quarantena revocata per i vaccinati da Ue e Usa

La decisione è stata adottata dal governo Tory di Boris Johnson che dal 2 agosto ha revocato la quarantena cautelare per tutti coloro che giungono sull’isola da oltre Oceano o dall’Europa continentale. Purché doppiamente vaccinati nei Paesi d’origine. Resta invece in vigore la necessità per i viaggiatori di prenotare un singolo test da fare due giorni dopo l’arrivo sull’isola: test che però, da metà ottobre circa, non dovrà essere più di tipo Pcr, bensì Ltf, vale a dire un “lateral flow” decisamente meno costoso. Per chi non è pienamente vaccinato resta l’obbligo di quarantena per 10 giorni e un doppio tampone all’arrivo.