Dalla guerra del Golfo all’Iraq, quando le Camere hanno detto sì agli aiuti militari

Albania

Il 17 giugno 1997, la Camera autorizza, con 291 sì, 55 no e dieci astensioni, la partecipazione del contingente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione in Albania, missione “Alba”. Il 19 giugno 1997 l’approva anche il Senato con il voto favorevole di Sd-Ulivo, Verdi, Fi, An e Cdu, l’astensione di Prc (che in aprile aveva avuto un momento di rottura con il governo dell’ Ulivo) e il voto contrario della Lega Nord. Presidente del Consiglio è Romano Prodi.

Kosovo

Il 13 aprile 1999 Camera e Senato approvano la risoluzione della maggioranza sul Kosovo. Al Senato la mozione passa con i voti della maggioranza, compresi i cossighiani, mentre l’ opposizione vota contro. Alla Camera la risoluzione viene approvata con l’ astensione del Polo. La maggioranza, tranne il Pdci, si astiene invece su una parte della risoluzione del Polo. Il Prc abbandona l’ aula e non partecipa alla votazione. Presidente del Consiglio è Massimo D’Alema.

Afghanistan

Il 9 ottobre 2001 Camera e Senato approdano ad un voto bipartisan che dà mandato al Governo di sostenere gli Usa nella lotta contro il terrorismo internazionale e per l’intervento militare in Afghanistan. Maggioranza e Ulivo non votano però un documento comune. La soluzione individuata è quella di una astensione incrociata che consente l’approvazione sia del documento del centrodestra, sia di quello dell’Ulivo. Oltre al Prc, votano contro anche Verdi e Pdci che presentano a loro volta una risoluzione. Il 7 novembre 2001 Camera e Senato approvano il dispositivo comune delle mozioni presentate dalla maggioranza e dall’Ulivo per la partecipazione militare italiana all’operazione. In particolare dicono ’no’ Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Verdi e sinistra Ds. Presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi.

Libia

Dal febbraio 2011 è stata prestata un’attenzione notevole al conflitto armato interno scoppiato in Libia. Al riguardo, si ricordano le risoluzioni approvate alla Camera nella seduta del 24 marzo 2011.

Iraq

Il 20 agosto 2014 le commissioni Esteri e Difesa della Camera approvano la risoluzione che sostiene l’invio di armi ai curdi contro l’Isis. Il sì delle Commissioni giunge con 56 voti favorevoli e 12 contrari.