Dalla guida autonoma alla scatola nera: i fronti aperti dalla tecnologia

Ma il rapporto tra digitale e gestione analogica pone l'esigenza di adeguamenti più immediati e in aspetti che, seppure meno complessi da un punto di vista concettuale, hanno evidenti utilità anche per gli operatori del mercato. Tutti gli antichi approcci “paper-centrici” devono essere messi in discussione, lasciando spazio – anche sull'onda della normativa emergenziale in tempo di Covid - a un ragionato utilizzo del telematico in ogni forma di dialogo e confronto.

Si pensi al tema della denuncia di sinistro, ancora oggi troppo ancorata all'utilizzo dello strumento cartaceo, che non solo è “stonato” rispetto ai noti temi Esg e della green economy, ma anche spesso fonte di possibili errori di compilazione delle due copie e comunque spesso in concreto è gestito digitalmente.