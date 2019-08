Dalla laurea del Trota alla villa di Gemonio, tutte le spese per la “Family” Bossi

GUARDA IL VIDEO - Fondi russi alla Lega, Savoini non risponde ai magistrati



La cartellina “The family”

Sulla cartellina, sequestrata dalla Guardia di finanza, erano riportate una serie di spese: 10mila euro per l’operazione di rinoplastica del figlio di Bossi, Sirio, le multe dell’altro figlio Renzo, soprannominato “Trota”, e le spese per la ristrutturazione della casa di Gemonio. Alcune pagine della cartellina sono dedicate all'Università albanese Kriistal di Tirana, dove Renzo ha ottenuto il diploma di primo livello in “Gestione aziendale”. Tutto questo materiale investigativo ha consentito ai pm di ottenere la condanna e il sequestro dei fondi custoditi sui conti della Lega. Il 4 settembre 2017 la Procura «otteneva - si legge nei documenti - dal Tribunale l’emissione di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della Lega» di una somma pari a 48 milioni 969mila 617 euro.

Secondo l’accusa il partito aveva ottenuto i rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, tra il 2008 e il 2010, falsificando rendiconti e il bilancio

Rimborso ai danni del Parlamento

Secondo l’accusa il partito aveva ottenuto i rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, tra il 2008 e il 2010, falsificando rendiconti e il bilancio. Nella sua requisitoria il Pg, Marco Dall’Olio, ha chiesto la conferma delle condanne per Belsito e Bossi, parlando di «indubbie spese parla famiglia Bossi». «Non è vero che i rendiconti erano solo generici. Erano anche falsi: si diceva “rimborso autisti”. Ma in realtà si finanziava la famiglia Bossi. E non è un aspetto secondario - ha sottolineato Dall'Olio - , è sotto questo profilo che si configura il reato di truffa».