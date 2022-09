Dalla lavatrice in affitto ai sensori intelligenti: 10 gadget attenti alla crisi energetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’'efficienza energetica (e il contenimento dei costi) dentro casa è diventata una priorità assoluta e la gestione intelligente e in chiave digitale dei consumi una necessità per rendere le abitazioni più efficienti mantenendo invariato (anzi migliorando) il livello di comfort offerto ai chi vi vive dentro. All’Ifa quest’anno però anche molto marketing ambientalista con prodotti si sfidano per essere i “più ecosostenibili”. Sarà così? Ecco la nostra lista.

Tado Balance

Tado Balance, il sistema che apre la strada alla transizione energetica

Si chiama Tado BalanceIl nuovo prodotto approfitterà dei momenti della giornata in cui l'energia è più conveniente, economico e proveniente da fonti rinnovabili per spostare i consumi e ridurre del 20% i costi energetici dei clienti

Kobo Clara 2E

Rakuten Kobo ha annunciato il nuovo Kobo Clara 2E che non rinuncia a definire l’eReader più ecosostenibile. Questo nuovo dispositivo è stato realizzato con una struttura esterna composta per oltre l’85% da plasticariciclata, di cui il 10% potenzialmente destinata agli oceani, ma presenta anche una tecnologia wireless Bluetooth ed è il primo device da 6'' di Kobo ad essere anche impermeabile. Lato tecnico lo schermo è da da 6” HD E Ink Carta 1200 antiriflesso, dotato di modalità scura e ComfortLight PRO con riduzione della luce blu. Prezzo? di 149,99 euro a partire dal 22 settembre in

Le novità di Aeg

Da Aeg la tecnologia SofWater e PoweClean.

Anche Aeg ha puntato moltissimo su sostenibilità e risparmio. La nuova gamma AEG comprende la tecnologia SoftWater che promette di purificare e addolcire l'acqua, eliminando i minerali dannosi per le fibre, mentre il programma PowerClean rimuove 59 macchie diverse in soli 59 minuti anche a 30°C. Per rinfrescare i capi evitando il lavaggio completo, invece, è possibile ricorrere al vapore, che elimina gli odori in soli 25 minuti, utilizzando il 96% di acqua in meno rispetto a un ciclo di lavaggio con il programma delicati. Le asciugatrici della nuova gamma AEG, inoltre, promettono di ridurre al minimo il consumo energetico: utilizzando la Tecnologia 3D Scan, l’umidità residua viene rilevata nei capi fino a 10 cm di profondità, garantendo un’asciugatura di precisione anche di giacche e piumini, preservando il loro aspetto e isolamento termico. Almeno così sostengono.

Wahspass

La lavatrice in affitto

Ne avevamo scritto anche qui. A novembre il Washpass farà il suo debutto in Italia: un abbonamento con una quota iniziale e una fee mensile, a seconda del numero di lavaggi scelti, permetterà l'ingresso a una nuova dimensione della filosofia “zero

pensieri”. Washpass nasce per esaudire i desideri di ogni tipologia di cliente, che potrà raggiungere a casa risultati professionali per la cura dei capi senza doversi preoccupare della scelta del programma più adeguato, delle dosi e del tipo di detergenti da utilizzare – già integrati nella lavatrice – o di doverli acquistare una volta terminati. Al centro l’app creata da Haier: App hOn, permetterà di accedere a infiniti consigli e attivare nuove

funzioni, ai detergenti studiati e incorporati in 4 taniche all'interno della macchina.