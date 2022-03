Dalla Liguria arriva la prima vodka 100% italiana con olio d’oliva

Ascolta la versione audio dell'articolo

È la prima vodka al mondo 100% made in Italy, nata in Liguria e con olio extravergine di oliva. Per questo è stata battezzata Olioo. A lanciare il nuovo distillato, la Compagnia di San Giorgio, azienda composta da giovani imprenditori genovesi che negli anni scorsi hanno lanciato sul mercato il Gin Mä (al basilico) e il vermouth Pineo (con i pinoli).



«Continua - spiega l’ad della società, Thomas Cuberli - la nostra ricerca di materie prime di eccellenza, per creare nuovi prodotti di qualità . Il nostro obiettivo è di far conoscere la Liguria, attraverso questi distillati, anche fuori dai confini regionali e nazionali».

Fatturato in crescita

Il fatturato della Compagnia di San Giorgio, intanto, lo scorso anno ha raggiunto i 100mila euro e, spiega Cuberli, grazie ad accordi sulla distribuzione fuori Italia, a breve crescerà la quota di export, con la vendita di prodotti in Francia, Germania e Olanda. In Italia, poi, dal 2022, Gin Mä, Pineo e ora Olioo sono distribuiti in tutte le regioni, principalmente in enotece e locali. Prima dell’estate, peraltro, assicura l’ad, che non vuole aggiungere altro, «ci sarà un ulteriore lancio di prodotto».



Per la vodka, l’idea di aggiungere olio extravergine di oliva (al 100% italiano) che viene introdotto in ogni bottiglia manualmente, goccia a goccia, è nata dall’esigenza di dare al prodotto un gusto inconfondibile. Alla base del distillato, come in ogni vodka, c’è l’alcol da cereali, al quale si aggiunge, spiegano alla Compagnia di San Giorgio, la «texture vellutata dell’olio».

Stile 007

Questa caratteristica impone un rituale per il consumo di Olioo: prima di essere servita, la bottiglia di vodka Olioo va shakerata, e non mescolata, in stile James Bond per il suo vodka martini.