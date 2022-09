Dalla Liguria al Lazio, partite le prenotazioni dei nuovi vaccini anti-varianti. Ecco come fare

Via a Napoli con 93 dosi vaccini, per ora no a prenotazioni

È ripartita anche a Napoli oggi la nuova campagna di vaccinazione contro il Covid, con la quarta dose con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax contro le varianti che si stanno diffondendo. Nella mattinata iniziale sono stati 93 i vaccinati nell’hub di vaccinazione alla Fagianeria nel Parco di Capodimonte, oltre a qualche altra decina di dosi ricevute nelle farmacie che lo somministrano e nei centri dell’Asl Napoli1. La maggioranza è di cittadini dai 70 ai 79 anni, 32, seguito da quelli dai 60 ai 69, che sono stati 27. Al momento a Napoli non è prevista la prenotazione per la somministrazione dei vaccini: l’Asl Napoli 1 oltre al grande hub di Capodimento offre ai cittadini una serie di farmacie in città e i distretti Asl. L’eventuale prenotazione, come già accaduto in passato, scatterà solo quando l’Asl registrerà un aumento delle persone che si presentano per la dose.E si sta anche cominciando ad inviare sms ai cittadini per spingerli a vaccinarsi per affrontare al meglio l’autunno in arrivo, soprattutto per gli anziani.

In Toscana si parte il 13

Partiranno domani alle ore 12 le prenotazioni in Toscana per il nuovo vaccino adattato alla variante Omicron. Gli appuntamenti per la somministrazione saranno presi online sul portale regionale utilizzato finora per le prenotazioni vaccinali, ma anche rivolgersi al medico, pediatra di famiglia o presso le farmacie aderenti. Le prime dosi sono arrivate nella regione venerdì scorso. I nuovi vaccini potranno essere utilizzati solo come booster, indipendente dal vaccino usato in precedenza.

Arrivato in Sardegna Pfizer, domani Moderna

Anche in Sardegna sono state consegnate alla farmacia dell’ospedale Binaghi di Cagliari le prime 129.600 dosi del vaccino Comirnaty (Pfizer) bivalente a MRna, anti-Covid, sviluppato sul ceppo originario del virus e sulla variante Omicron (attese per domani 24.350 dosi del bivalente Spikevax di Moderna). È invece in fase di definizione l’aggiornamento sulle modalità della campagna di vaccinazione (prenotazione e priorità) dei nuovi target, sulla base delle indicazioni comunicate dal Ministero alle Regioni.

Omicron al 100% (e Ba.5 oltre il 90)

Il Covid in Italia ha i connotati di Omicron al 100% e la sua sottovariante Ba.5 supera ormai il 90% dei casi, in base ai dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità. Ormai Ba.5 è ampiamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari a 90,8% (75,5% nell’indagine precedente). La prevalenza di Ba.5 è elevata in tutte le Regioni, con un range compreso fra il 76,5 e il 100%. Nel report si riferisce anche di «un significativo aumento nella numerosità dei sottolignaggi di Ba.5 circolanti nel nostro Paese. In diminuzione Ba.2 (1,4% contro il 10,3% dell’indagine precedente) e Ba.4 (6,7% contro il 13,2%)». Centaurus che invece aveva destato preoccupazione resta sotto controllo, pochi casi nonostante circoli in Italia da circa tre mesi. E anche gli ultimi riferiscono che questa variante e’ meno contagiosa e meno pericolosa della Omicron 5.