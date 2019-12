Dalla lingua di Salvini alla pancia del Paese, i 10 commenti più letti del 2019 Tra i temi che hanno suscitato più interesse anche la crisi di governo, le pensioni e l’annosa questione del contante

I dieci articoli più letti del 2019 della sezione Commenti del Sole 24 Ore ruotano intorno alla crisi di governo, ai modelli economici di successo all'estero (e che potrebbero aiutare l'Italia a crescere), alle banche, a Quota 100 e all’uso del contante. Ma tra i lettori del nostro sito si sono rivelate assai lette anche analisi dedicate a temi più “pop”, come il Superenalotto e le tesi cospirazioniste sull’allunaggio, o più sociologiche, come quelle che hanno osservato i mutamenti della società italiana in uno dei momenti più alti dell’ondata populista.



Il superenalotto

Lorenzo Dornetti si domanda perché le persone perdano completamente il controllo quando acquisiscono grandi somme inattese e trova una risposta scientificamente fondata e convincente nel campo di studi che lega neuroscienze e finanza comportamentale.

“Superenalotto”, chi vince il jackpot da 200 milioni rischia di diventare più povero in 24 mesi

Quota 100

Andrea Capussela spiega cosa non funziona in una delle misure simbolo del governo Lega-M5S: nata con l’obiettivo di superare la riforma Fornero, Quota 100 non si è rivelata altro che un privilegio concesso a uno specifico segmento della classe lavoratrice.

Pensioni, perché quota 100 dev'essere abolita