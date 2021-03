Dalla Lombardia all’Emilia-Romagna, si allargano i lockdown locali trainati dalla variante inglese Da domani in Lombardia entrano in «arancione rafforzato» l'intera provincia di Como, buona parte della provincia di Cremona compreso il capoluogo, diversi comuni della provincia di Mantova, di quella di Pavia e dieci comuni della Città Metropolitana di Milano di Andrea Gagliardi

Da domani in Lombardia entrano in «arancione rafforzato» l'intera provincia di Como, buona parte della provincia di Cremona compreso il capoluogo, diversi comuni della provincia di Mantova, di quella di Pavia e dieci comuni della Città Metropolitana di Milano

Il Paese attraverserà settimane «non facili» perché «la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo» in gran parte delle Regioni. È l’allarme lanciato dal ministro della Salute Roberto Speranza. La crescita dei casi è trainata dale varianti, che ormai sono le forme prevalenti di Covid. In particolare quella inglese provocherebbe già oltre la metà dei casi, in base agli ultimi dati raccolti dalle Regioni e elaborati dall'Istituto superiore di sanità. Se si considerano anche la “brasiliana” e la “sudafricana”, le varianti del coronavirus rappresenterebbero tra il 50 e il 60% dei casi totali. Il problema è in generale quello di arginare i focolai, alimentati dalle varianti del virus, circoscrivendoli tempestivamente. Non a caso si moltiplicano gli interventi restrittivi dei governatori a livello locale, in attesa del monitoraggio della Cabina di regia, che venerdì prossimo potrebbe mandare in arancione e in rosso un alto numero di Regioni.

In Lombardia si allarga l’arancione rafforzato



In Lombardia (arancione dal 1° marzo) il governatore Attilio Fontana ha firmato tre nuove ordinanze in vigore dal 3 marzo fino (per ora) al 10 marzo. Diventerà zona arancione rafforzata, con la chiusura quindi di tutte le scuole, tranne gli asili nido, l'intera provincia di Como, ma anche diversi comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo), di quella di Pavia e dieci comuni della Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco. Prorogata al 10 marzo la zona arancione rafforzata in provincia di Brescia e in alcuni comuni del bergamasco. I tre comuni di Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia) a partire dal 4 marzo (fino all’11 marzo) passano dalla fascia rossa a quella arancione rafforzata in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica

Bologna chiede la zona rossa

Nella arancione Emilia-Romagna è stata stabilita una fascia «arancione scuro» (negozi aperti ma divieto di spostamento come nelle zone rosse e scuole chiuse ad eccezione di asili e infanzia) fino al 14 marzo in tutta la provincia di Bologna (ma la richiesta del sindaco Virginio Merola è quella di rendere zona rossa l'area Metropolitana di Bologna). Stessa fascia arancione «rafforzato» da giovedì 25 febbraio e fino all'11 marzo, per 14 Comuni che fanno capo all'Ausl di Imola. Dal 2 al 14 marzo, inoltre, la zona arancione scuro è estesa alla Romagna (salvo che all’area di Forlì): sono interessate perciò le province di Rimini e di Ravenna oltre che l’area del Cesenate.

In Abruzzo Pescara e Chiti ancora in lockdown

In Liguria, gialla dal 1° marzo, zona arancione rafforzata fino al 5 marzo nei distretti di Ventimiglia e Sanremo. In Abruzzo è stata prorogata fino a nuova disposizione la zona rossa per le province di Pescara e Chieti (in lockdown dal 14 al 28 febbraio), ma restringendola, in modo 'chirurgico', alle località che continuano a mostrare un'incidenza elevata. In altre parole, l'area metropolitana e i comuni che continuano a registrare dati allarmanti. In lockdown dal 25 febbraio al 7 marzo anche sei comuni dell'aquilano. In Piemonte sono 8 i Comuni in zona rossa da sabato 27 febbraio fino al 5 marzo.

In Toscana Siena e Pistoia in fascia rossa

In Toscana, le province di Siena e Pistoia sono in zona rossa da sabato 27 febbraio fino al 7 marzo. Rossa anche Cecina, nel livornese a partire dal 25 febbraio per «almeno una settimana». Nel giallo Lazio tutta la provincia di Frosinone è in zona arancione fino al 14 marzo e sono zona rossa i comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano. Oltre che i comuni di Colleferro e Carpineto romano in provincia di Roma e Roccagorga (Latina). In Sardegna malgrado la fascia bianca attribuiita all’Isola, il sindaco della Maddalena ha proclamato la zona rossa fino al 4 marzo a causa di una crescita di contagi ascrivibili alla variante inglese.