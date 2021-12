Vaccino ai bambini, prenotazioni al via: ecco come fare Regione per Regione

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Per tutti i giovanissimi nella fascia di età 5-11 anni siamo ormai a un passo dall’inizio delle somministrazioni che partiranno giovedì 16 dicembre. Verrà inoculato il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech con una dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti, e in formulazione specifica.

In una nota inviata dalla struttura commissariale per l’Emergenza viene richiamata la circolare di mercoledì 8 dicembre del ministero della Salute che specifica come le due dosi vanno somministrate a 21 giorni di distanza e che, nei bambini severamente immunodepressi, il ciclo può essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione.

L’Aifa ha sottolineato l’opportunità di vaccinare questa fascia d’età per evitare il rischio di conseguenze gravi dell’infezione da Covid e «l’elevato profilo di sicurezza» del vaccino pediatrico, «come risulta dai dati al momento disponibili, derivanti sia dallo studio registrativo che dal database di farmaco vigilanza statunitense (relativo a circa 3,3 milioni di bambini di 5-11 anni già vaccinati), senza evidenza di segnali di allerta».

Mano a mano le Regioni stanno cominciando a rendere note le modalità operative per prenotarsi.

Emilia Romagna

Da lunedì 13 dicembre al via le prenotazioni per una platea potenziale di 240mila bambine e bambini, più del 5% della popolazione attualmente vaccinabile. Si potrà prenotare tramite i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP; sono inoltre previste ulteriori modalità che le Aziende sanitarie comunicheranno sui rispettivi territori. Le somministrazioni saranno effettuate negli Hub e nei punti vaccinali, dove saranno individuati percorsi dedicati, anche con il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.

Liguria

Dopo la circolare della Struttura commissariale che ha dato il via alla vaccinazione pediatrica, anche Regione Liguria è pronta è partire con le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Lunedì alle 12 partiranno le prenotazioni attraverso i canali dedicati ([www.prenotovaccino.regione.liguria.it]www.prenotovaccino.regione.liguria.it, Cup, farmacie e numero verde 800 938 818) mentre da giovedì 16 dicembre saremo pronti ad iniziare le vaccinazioni.Ciascun centro vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell'ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Ad accogliere i più piccoli negli hub brandizzati e a misura di bambino ci sarà Capitan Vaccino, che sarà il testimonial della vaccinazione pediatrica ligure contro il Covid-19; dopo la vaccinazione saranno consegnati alcuni trasferelli che raffigurano il personaggio del fumetto e rappresentano il ’diploma del coraggio’.“Giovedì 16 dicembre alle 17.30 dall'Aula Magna dell'ospedale Gaslini - ha il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla campagna di vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni - verrà realizzata una trasmissione, diffusa in diretta da tutti i media della nostra regione anche attraverso i diversi canali social, con i pediatri che avranno il compito di rispondere alle domande dei genitori e dei familiari. L'obiettivo è quello di informare le famiglie, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini”.

Lombardia

La Lombardia è pronta a vaccinare i più piccoli dopo una riunione tra tutti i direttori delle Ats e delle Asst «nella quale abbiamo definito nel dettaglio quello che sarà il piano di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni», ha spiegato il consulente per la campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso.

Alla fine di questa settimana è previsto l’avvio delle prenotazioni e l’aspettativa è di vaccinare «circa 40-50mila bambini alla settimana nell'’arco di quelle che sono le possibilità che abbiamo messo a disposizione», assicura Bertolaso. I bambini da vaccinare sono oltre 600mila. «Contiamo di poterli vaccinare anche durante il periodo delle vacanze, quando magari hanno più tempo: metteremo degli orari di vaccinazione che tengano presente il fatto che i genitori lavorano e i bambini vanno a scuola perciò insisteremo di più come spazi di vaccinazione durante il pomeriggio, anche nel tardo pomeriggio e molto anche durante il sabato e la domenica.

Quindi anche durante le vacanze di Natale, pure il giorno di Natale potranno tutti andare a vaccinarsi, non solo i bambini dai 5 agli 11 anni ma tutti quelli che vorranno farlo: i centri vaccinali saranno aperti uno per provincia, dappertutto in Lombardia».

Toscana

Dalle 14 di venerdì 10 dicembre è possibile prenotare la prima somministrazione di vaccino anti-Covid, destinata ai bambini toscani dai 5 agli 11 anni, sul portale regionale. La prenotazione è necessaria per fissare l’appuntamento presso gli hub territoriali prescelti. Chi volesse, invece, ricorrere al pediatra di libera scelta dovrà concordare direttamente con il professionista di proprio riferimento.

Le somministrazioni del vaccino, spiega in una nota la Regione, saranno effettuate a partire da giovedì 16 dicembre, data di inizio della campagna vaccinale pediatrica, che in Toscana riguarderà quasi 215 mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità. Per quanto riguarda i bambini particolarmente fragili sarà istituita una rete vaccinale dedicata, che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dal Meyer.

I bambini vulnerabili saranno chiamati direttamente dai centri che li hanno in cura. Le prime 90mila dosi in arrivo saranno distribuite in maniera proporzionale alle Aziende sanitarie e su tutto il territorio regionale.